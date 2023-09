Sony: Niemand mag den Game Pass, weil er Werte schädigt

Die viel spannende Frage ist aber, was passiert, wenn Microsoft das Game Pass-Angebot ändern oder in dieser Form streichen würde? Bisher ist es das Verkaufsargument für die Xbox schlechthin, dessen Interesse daran dann schlagartig weiter sinken könnte.

Geht es nach diesen, ist der Game Pass so unbeliebt wie kaum etwas anderes in der Industrie, da er laut Ryan „wertschädigend“ sei. Microsoft pumpt unglaublich viel Geld in den Game Pass, für das man aus Sicht von Sony viel größere Erfolge erwartet hätte. Dem ist allerdings bei Weitem nicht so, weshalb man PlayStation Plus als die bessere Option im Abomodell sieht.

