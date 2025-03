Sony patentiert Technologie, die PlayStation-Controller dauerhaft geladen hält

Sony Interactive Entertainment hat ein neues Patent eingereicht, das die Art und Weise, wie PlayStation-Controller aufgeladen werden, revolutionieren könnte. Das Patent beschreibt eine Technologie, die Photovoltaik-Elemente nutzt, um die Controller mit Solarenergie zu versorgen. Damit könnte das lästige Aufladen per Kabel oder Dockingstation bald der Vergangenheit angehören.

Eine bahnbrechende Idee

Laut Tech4Gamers wurde das Patent Anfang des Monats veröffentlicht, Sony arbeitet jedoch bereits seit 2023 an dieser innovativen Lösung. Das Konzept sieht vor, dass sich die Controller selbstständig bei Lichteinwirkung aufladen und somit nicht mehr auf externe Stromquellen angewiesen sind. Dies könnte insbesondere für Spieler von Vorteil sein, die keine wechselbaren Batterien verwenden und sich häufig mit leeren Akkus herumschlagen müssen.

In der Anmeldung beschreibt Sony das Problem herkömmlicher Controller wie folgt:

„Batteriebetriebene Gamecontroller müssen bei leerem Akku ausgetauscht oder aufgeladen werden. Wenn also kein austauschbarer Akku, kein Ladegerät oder keine externe Stromquelle zum Laden des Akkus vorhanden ist, kann die Stromversorgung des Gamecontrollers nicht sichergestellt und der Gamecontroller nicht betrieben werden.“

Die Lösung? Ein Controller, der sich bei ausreichend Licht von selbst mit Energie versorgt.

Funktioniert das auch beim Spielen?

Eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung einer solchen Technologie ist es, sicherzustellen, dass die Photovoltaik-Elemente nicht durch die Hände oder Bewegungen des Spielers blockiert werden. Sony scheint dieses Problem bedacht zu haben und verspricht ein Design, das auch während der Nutzung für eine kontinuierliche Aufladung sorgt. Dies könnte die Akkulaufzeit erheblich verlängern und möglicherweise sogar unendlich machen – vorausgesetzt, es gibt genug Licht.

Es ist wichtig zu beachten, dass Patente nicht zwangsläufig bedeuten, dass eine Technologie jemals in einem Produkt landet. Sony sichert sich mit dieser Anmeldung lediglich die Rechte an der Idee. Dennoch könnte ein solarbetriebener Controller ein echter Gamechanger sein – vor allem, wenn man an zukünftige Konsolen wie die PlayStation 6 denkt.

Was denkt ihr? Wären solarbetriebene Controller ein praktisches Feature oder bleibt ihr lieber bei klassischen Ladelösungen?