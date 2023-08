Sony plant, einige First-Party-Titel zu verschieben – Spider-Man 2?

Das Spiele-Line-up von Sony in diesem Jahr sieht bislang recht übersichtlich aus, die dennoch einige Verschiebungen einplanen. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor. Trifft es Marvel’s Spider-Man 2?

Das Action-Adventure von Insomniac Games ist im Grunde der einzig erwähnenswerte Titel, den Sony in diesem Jahr veröffentlichen wird. Laut dem gestrigen Geschäftsbericht erwartet man zumindest spürbare Auswirkungen aus einer nicht näher genannten Verschiebung.

In der Vorschau zum laufenden Geschäftsjahr schreibt Sony:

„Auswirkungen von Änderungen der Veröffentlichungstermine einiger Erstanbieter-Titel.“

Betroffen sind definitiv irgendwelche Spiele, da die entsprechende Passage unter der Games- und Network Division auftaucht.

Gleich mehrere Sony Titel von Verschiebungen betroffen?

Interessant vor allem die Formulierung „einiger Titel“, die auf gleich mehrere Projekte hindeutet. Dabei müsste es zwangsläufig um Projekte handeln, die entweder noch gar nicht angekündigt wurden oder sich retrospektiv auf Titel beziehen, die bereits erschienen sein sollten und für das laufenden Geschäftsjahr zählten.

Damit könnte das The Last of Us Multiplayer-Projekt gemeint sein, das auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Weitere Vermutungen gehen in Richtung des Horizon Zero Dawn Remake, dem nach wie ausstehenden Upgrade für The Last of Us: Part II für PS5 oder irgendein PC-Port, der noch nicht angekündigt wurde. Ebenfalls gemeint sein könnte Helldivers 2, von dem man glaubte, dass es jetzt im Oktober für PS5 erscheint.

Es muss zumindest etwas Größeres sein, damit es in dieser Form eine solche Erwähnung im Geschäftsbericht verdient. Marvel’s Spider-Man 2 ist durchaus eine Option, auch wenn es schon einen festen Release-Termin für das Spiel gibt. Last-Minute Delays sind jedenfalls nichts Ungewöhnliches, im Fall von Marvel’s Spider-Man 2 dürfte eine potenzielle Verschiebung jedoch nicht allzu drastisch ausfallen.

Aktuell ist der Release von Marvel’s Spider-Man 2 für diesen Oktober eingeplant, an dem man nach aktuellem Stand auch festhält.