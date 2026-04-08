Sony plant neuen State of Play – Wolverine und Überraschungen im Anflug?

Laut zuverlässigen Quellen plant Sony die nächste State of Play innerhalb der nächsten sieben Wochen, womit der Publisher erneut den Mai als Schaufenster für seine kommenden Highlights nutzt.

Sony hält offenbar an seinem etablierten Rhythmus fest und wird noch vor dem großen Summer Game Fest am 5. Juni und dem Xbox Showcase am 7. Juni eigene Akzente setzen. Damit positioniert sich PlayStation strategisch, um die Aufmerksamkeit der Spieler frühzeitig auf das eigene Line-up für die zweite Jahreshälfte 2026 und darüber hinaus zu lenken.

Der bekannte Insider Nate the Hate bestätigte, dass ein Livestream „deutlich vor Juni“ geplant ist. Historisch gesehen ist das keine Überraschung: Seit 2019 fanden fast alle großen PlayStation-Frühlings-Events im Mai statt. Ein kurzes Video zu den Zukunftsplänen von Sony soll direkt im Anschluss an die Show folgen, was auf eine klare Kommunikation der Roadmap hindeutet.

Should be well before that based on what I've heard — but haven't confirmed the date yet. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) April 8, 2026

Nach der eher ruhigen Phase zu Beginn des Jahres muss Sony jetzt liefern, besonders da die Konkurrenz für den Juni bereits schwere Geschütze aufgefahren hat. In den nächsten Wochen gibt es endlich handfeste Details zu den Titeln, die wir teilweise schon seit Jahren auf der Wunschliste haben.

Was wir bei der State of Play erwarten können:

Marvel’s Wolverine: Der Release-Termin am 15. September 2026 steht bereits fest. Da Insomniac Games für das Frühjahr neues Material versprochen hat, ist ein ausführlicher Gameplay-Deep-Dive fast garantiert. Hier wird sich zeigen, wie sich das Kampfsystem von den Spider-Man-Spielen abhebt – wir erwarten eine deutlich härtere Gangart.

Der Release-Termin am steht bereits fest. Da Insomniac Games für das Frühjahr neues Material versprochen hat, ist ein ausführlicher Gameplay-Deep-Dive fast garantiert. Hier wird sich zeigen, wie sich das Kampfsystem von den Spider-Man-Spielen abhebt – wir erwarten eine deutlich härtere Gangart. Santa Monicas neues Projekt: Gerüchte verdichten sich, dass Cory Barlog (God of War) endlich sein neues Spiel vorstellt. Insidern zufolge soll der Reveal noch in der ersten Jahreshälfte 2026 erfolgen – die State of Play wäre die perfekte Bühne.

Gerüchte verdichten sich, dass Cory Barlog (God of War) endlich sein neues Spiel vorstellt. Insidern zufolge soll der Reveal noch in der ersten Jahreshälfte 2026 erfolgen – die State of Play wäre die perfekte Bühne. Marvel Tōkon: Fighting Souls: Das Kampfspiel von Arc System Works erscheint am 6. August 2026 . Hier ist mit einem finalen Charakter-Trailer oder Informationen zur Beta zu rechnen.

Das Kampfspiel von Arc System Works erscheint am . Hier ist mit einem finalen Charakter-Trailer oder Informationen zur Beta zu rechnen. Dritthersteller-Highlights: Capcoms Onimusha: Way of the Sword und das extrem flüssig wirkende Phantom Blade Zero (Release am 9. September 2026) sind heiße Kandidaten für neue Trailer.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Sony hier eine State of Play und keinen vollumfänglichen „PlayStation Showcase“ plant. Der Fokus dürfte eher auf gezielten Updates und Gameplay-Material zu bekannten Titeln als auf einem zweistündigen Feuerwerk an komplett neuen IP-Ankündigungen liegen. Dennoch wiegt der Termin schwer: Mit dem Wolverine-Release im September und den Gerüchten um Santa Monica Studio braucht Sony diesen Moment, um das Momentum gegen die starke Xbox-Präsenz im Juni zu halten.

Naughty Dogs Sci-Fi-Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wird hingegen wohl fehlen – Berichte von Jason Schreier und anderen Insidern deuten darauf hin, dass ein Release vor 2027 unrealistisch ist. Wer also auf Joel und Ellies Erben im Weltraum hofft, muss sich wohl noch gedulden.

Die Show wird solide, aber vermutlich keine Revolution. Der Fokus liegt ganz klar darauf, den Release-Sommer und -Herbst mit „Marvel’s Wolverine“ und „Phantom Blade Zero“ abzusichern. Wenn Cory Barlog tatsächlich sein neues Projekt zeigt, könnte das Event jedoch zum Pflichttermin für jeden PS5-Besitzer werden.

Welches Spiel muss Sony unbedingt zeigen, damit die State of Play für dich ein Erfolg wird?