Sony plant weitere Spiele für Xbox zu veröffentlichen – Gerücht

Microsoft hat in diesem Jahr den mutigen Schritt unternommen und erste First-Party-Spiele für PS5 veröffentlicht. Mit Erfolg, wie man sieht. Sony soll inzwischen ebenfalls darüber nachdenken, weitere exklusive PS5-Spiele auf die Xbox Series X|S zu bringen.

Darüber berichtet der Journalist Nick „Shpeshal Nick“ Baker in der aktuellen XboxEra Podcast Episode, wonach sich Sony in vorläufigen Gesprächen mit Microsoft befindet. Speziell geht es zunächst um Helldivers 2, das unglaublich erfolgreich für PS5 und den PC veröffentlicht wurde. Xbox-Spieler gehen bisher jedoch komplett leer aus, was nicht nur den Xbox Boss Phil Spencer etwas wurmt, der Helldivers 2 gerne auf Xbox sehen würde.

Wie genau die Pläne von Sony mit Helldivers 2 sind, weiß auch Baker nicht, der sehr vorsichtig davon spricht. Bislang sind es wohl nicht mehr wie „Dinge“ über die gesprochen wird und dass sich diese Gespräche, wenn überhaupt, in einer sehr frühen Phase befinden. Eine Garantie dafür würde er deshalb auch nicht geben, mit denen die Erwartungen der Spieler am Ende vielleicht enttäuscht werden.

Helldivers 2 könnte doch noch den Weg auf die Xbox Series X|S finden

Helldivers 2 auf Xbox ist nicht unwahrscheinlich

Sollte Helldivers 2 für Xbox Series X|S erscheinen, würde Sony damit nicht automatisch den Weg von Microsoft gehen. Das Spiel ist weiterhin eine unabhängige Third-Party-Produktion, bei der Sony lediglich als Publisher fungiert. Dennoch haben sie ein großes Mitspracherecht, wo und wann das Spiel verfügbar sein wird. In einem anderen Szenario könnte Arrowhead die Publishing-Rechte von Sony zurückerwerben und dann selbst entscheiden, wo das Spiel veröffentlicht wird.

Helldivers 2 wäre zudem nicht das erste von Sony veröffentlichte Spiel, das für die Xbox erscheint. Das ist MLB: The Show, das vom hauseigenen San Diego Studio entwickelt wird. Dies vermutlich auf Drängen der MLB hin, welche die Lizenz an der Marke halten. Im weiteren Sinne erscheinen immer wieder Spiele für Xbox, die zunächst nur die PS5 oder den PC verfügbar waren, so wohl demnächst auch Kena: Bridges of Spirits, wobei es sich hier von Anfang an um eine zeitliche Exklusivität handelte und Sony auch sonst nichts damit zu tun hat.

Dass nun ein God of War, The Last of Us oder Gran Turismo irgendwann auf Xbox zu finden sein werden, gilt weiterhin als ausgeschlossen. Sony hat immer betont, dass sie an der First-Party-Strategie festhalten, auch wenn diese mit den zunehmenden PC-Releases etwas aufgeweicht wird. Trotzdem ist es das Verkaufsargument schlechthin, warum sich die Spieler für PlayStation entscheiden.