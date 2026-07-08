PlayStation Disc-Aus: Jetzt erklären Analysten, warum der Protest zum Scheitern verurteilt ist

Sony beendet ab Januar 2028 den Vertrieb physischer Spiele für die PlayStation und leitet damit den erzwungenen Übergang in ein reines Digital-Ökosystem ein. Wir haben diese Entwicklung in unseren vergangenen Beiträgen bereits ausreichend erklärt, nun untermauern offizielle Marktanalysen die Unumkehrbarkeit dieses Schrittes.

Laufende Boykottaufrufe und Kündigungen von PlayStation Plus-Abonnements durch die Community bleiben laut Branchenanalysten ohne wirtschaftlichen Effekt auf diese Entscheidung.

Gewinnmargen erzwingen das Disc-Aus

Der strategische Wechsel basiert auf einer simplen Margenrechnung, die den klassischen Einzelhandel fast vollständig ausschaltet. Beim Verkauf eines physischen First-Party-Spiels verbleiben nach Abzug der Händlermarge von rund 30 Prozent und den Produktions- sowie Logistikkosten von etwa 5 Prozent lediglich 65 Prozent des Umsatzes bei Sony.

Im digitalen PlayStation Store wandern dagegen 100 Prozent des Verkaufspreises direkt an den Plattformhalter. Drastischer ist das Verhältnis bei Third-Party-Titeln. Generiert eine physische Disc nur etwa 15 Prozent Lizenzgebühr für Sony, bringt der digitale Verkauf über die eigene Plattform stabile 30 Prozent Provision. Das sind 21 US-Dollar Reingewinn bei einem 70-Dollar-Spiel. Ohne Transportwege. Ohne Zwischenhändler.

Abo-Kündigungen als statistisches Rauschen

Die Annahme, die Community könnte über koordinierte Kündigungen von PlayStation Plus ein Umdenken erzwingen, scheitert an den realen Nutzerzahlen. Sony verzeichnet aktuell über 120 Millionen aktive PlayStation-Nutzer, von denen rund 50 Millionen ein kostenpflichtiges Abonnement besitzen. Dr. Serkan Toto, CEO der Branchenberatung Kantan Games, stellt gegenüber IGN klar:

„Ich sympathisiere mit den Fans physischer Medien, aber Sony wird diese Entscheidung nicht rückgängig machen. Sie wussten natürlich, wie die Online-Reaktion aussehen würde, und warten nun darauf, dass dieser Sturm vorüberzieht. […] Sagen wir, 500.000 kündigen aus Protest, dann wäre das gerade einmal 1 % dieses Geschäftsfeldes – natürlich nicht genug, damit Sony anfängt umzudenken. Digital ist einfach zu lukrativ.“

Selbst eine halbe Million Kündigungen sind für den Konzern irrelevant. Sony sitzt den Protest einfach aus. Daniel Ahmad, Director of Research & Insights bei Niko Partners, stützt diese Einschätzung auf X. Eine Reaktion von Sony auf das Feedback sei zwar denkbar, eine vollständige Kehrtwende zum jetzigen Zeitpunkt jedoch unwahrscheinlich. Die schwachen Hardware-Gewinnmargen der letzten Jahre zwingen den Konzern zum Handeln.

Die Parallele zum PC-Markt

Was Konsolenspieler als Einschnitt erleben, ist auf dem PC seit über fünfzehn Jahren Realität. Mit dem Aufstieg von Plattformen wie Steam verschwand das physische Medium dort fast vollständig. Der entscheidende Unterschied liegt im Monopol.

Während PC-Spieler zwischen verschiedenen Stores wie Steam, Epic, GOG oder direktem Keyseller-Wettbewerb wählen können, existiert auf der geschlossenen PlayStation-Plattform nur eine einzige digitale Bezugsquelle. Der Preiswettbewerb entfällt komplett.

Für den Endverbraucher bedeutet das Jahr 2028 das endgültige Ende der Käuferautonomie auf der Konsole. Mit dem Wegfall der Disc sterben der Gebrauchtspielmarkt, der private Verleih und die Preiskontrolle durch den freien Handel. Wer die Hardware kauft, akzeptiert die absolute Preisdiktatur des PlayStation Stores. Ein Zurück gibt es nicht.