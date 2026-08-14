Latest

Sony PSSR 2.0: Wechsel auf Kernel-Prediction bringt mehr Bildstabilität auf der PS5 Pro

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
3 Min Read
1 Kommentar

PSSR 2.0 wechselt auf ein Kernel-Predicting Network: Sony Ingenieur Daniel Craig erklärt die neue PS5 Pro Upscaling-Architektur und ihre Effizienz-Vorteile.

Ps5 Pro PSSR 2

Sony hat die Architektur von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) mit der Version 2.0 grundlegend umgestellt. Der KI-Upscaler wechselte von einem rein farbvorhersagenden neuronalen Netz zu einem hybriden Kernel-Predicting Network (KPN), das den Rechenaufwand drastisch reduziert und bisherige Artefakte beseitigt.

Ein SIGGRAPH 2026 Vortrag von Sony Principal Software Engineer Daniel Craig offenbart nun die technischen Details hinter dem Update, das bereits viele Spiele übernommen haben.

Ende der KI-Überlastung

Das ursprüngliche PSSR-Modell versuchte, nahezu alle Rechenschritte über ein einziges neuronales Netz abzuwickeln. Das erwies sich in der Praxis als Fehlkonstruktion. Standard-GPUs verarbeiten HDR-Farbmischungen über klassische Mathematik deutlich präziser als eine KI, die diesen Vorgang erst aufwendig erlernen muss. Die Folgen beim ersten PSSR-Design waren ein Weichzeichner-Effekt bei hohen Skalierungsfaktoren und sichtbare Instabilitäten bei feinen Strukturen.

Typische Problemzonen:

  • Dichte Vegetation und Laubwerk
  • Niedrigfrequente Lichtdetails wie Raytraced Global Illumination (RTGI)
  • Farbverschmierungen bei extremen HDR-Kontrasten

Der Grund lag im sogenannten „Vanishing Gradient“-Problem. Das Netz verlor den Bezug zu zeitlich weiter zurückliegenden Bilddaten. Es hielt das Bild nicht stabil.

More Read

Marvels Wolverine Gameplay Article
Marvel’s Wolverine: Sonys makellose Aura bröckelt ins Bodenlose
astro bot dog
Sony sucht das neue Maskottchen: Warum Astro Bot nicht reicht
Marvels Wolverine Art
Perfekter Spagat: Marvel’s Wolverine bietet 60 FPS mit Raytracing als Standard auf der PS5

Die KPN-Architektur

PSSR 2.0 korrigiert diesen Denkfehler. Das neuronale Netz berechnet keine Farben mehr. Es ermittelt stattdessen Kernel-Matrizen, die Kanten schärfen und Bildrauschen von echten Details trennen. Die eigentliche Rekonstruktion und das HDR-Blending laufen wieder über klassische GPU-Pipeline-Operationen.

Das bringt handfeste Leistungsvorteile. Der Großteil der neuronalen Berechnungen läuft nun auf der Eingabeauflösung von 540p oder darunter. Die alte Version schaufelte sinnlos Daten auf Zielauflösungs-Niveau durch die Tensor-Kerne.

Zusätzlich setzt Sony auf elliptische Filterung auf Input-Ebene statt eines starren 3×3-Gitters auf Output-Ebene. Das Ergebnis ist ein schärferes Bild ohne das typische KI-Flimmern.

Entwicklungszeit von Monaten auf Tage reduziert

Die geänderte Quantisierung und das Schlankheitskur-Design wirken sich direkt auf die Produktion aus. Die Trainingszeit für das Modell schrumpfte von vier GPU-Monaten auf unter eine Woche. Das ist ein massiver Faktor. Entwickler können Iterationen jetzt tagaktuell testen, statt Monate auf ein neues Modell-Gewicht zu warten.

Speicherbedarf und Frame-Times fallen laut Sony durchweg niedriger aus als beim PS5 Pro-Launch-Modell. Konkrete Millisekunden-Zahlen blieb Craig auf der Konferenz allerdings schuldig. Gerüchte über den Einsatz von Transformer-Modellen bestätigten sich ebenfalls nicht. Es bleibt bei einer hochgradig optimierten CNN-Variante.

Sony trennt sich vom Marketing-Irrglauben, dass KI jedes Grafikproblem allein lösen muss. PSSR 2.0 nutzt Machine Learning nur noch dort, wo Mustererkennung klassischen Algorithmen überlegen ist. Für PS5 Pro-Besitzer bedeutet dieser Hybrid-Ansatz konkret: stabilere Frameraten, ein wesentlich schärferes Bild bei internen Rekonstruktionen ab 540p und das Ende von schmierenden Raytracing-Effekten. Das Update beweist Ingenieurskunst statt PR-Gefaser.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
N7Dan
15. August 2026 08:56

PSSR 2.0 nutzt Machine Learning nur noch dort, wo Mustererkennung klassischen Algorithmen überlegen ist. Für PS5 Pro-Besitzer bedeutet dieser Hybrid-Ansatz konkret: stabilere Frameraten, ein wesentlich schärferes Bild bei internen Rekonstruktionen ab 540p und das Ende von schmierenden Raytracing-Effekten.

Sehr interessanter & gut lesbarer Artikel!

Für mich als IT-Noob zwar alles größtenteils unverständlich, doch das muss ich auch gar nicht. Für mich zählt ausschließlich, was ich für den bezahlten Aufpreis als Videogame Fan erhalte, und hier lässt man sich nicht lumpen. Auf was Playstation technisch versiert betrachtet mit der Hardware abgeliefert haben, will ich künftig nicht mehr verzichten müssen. Wer’s einmal gesehen & selbst gespielt hat, kann’s bestätigen.

Bin sehr gespannt, wohin die Reise mit dem Upscaler alleine auf der Current Gen noch gehen wird, geschweige denn, welche technische Finesse mit der kommenden Generation auf dem Tablett serviert wird.

0
Antworten

The Trends

Mafia: The Omerta Collection bringt 60-FPS-Upgrade auf Konsolen

Mafia: The Omerta Collection bringt alle vier Teile auf PS5, Xbox Series…

19 Kommentare

GTA 6: Netflix-Seite deutet auf dreiteilige Videoserie hin

Das GTA 6 Gameplay auf Netflix am 27. August erscheint womöglich in…

Keine Kommentare

Mafia 1 Remake: Das 60-FPS-Upgrade hat einen gewaltigen Haken für PlayStation Plus-User

Mafia: Definitive Edition läuft auf der PS5 endlich mit 60 FPS. 2K…

4 Kommentare

You Might Also Like