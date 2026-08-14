Sony PSSR 2.0: Wechsel auf Kernel-Prediction bringt mehr Bildstabilität auf der PS5 Pro

Sony hat die Architektur von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) mit der Version 2.0 grundlegend umgestellt. Der KI-Upscaler wechselte von einem rein farbvorhersagenden neuronalen Netz zu einem hybriden Kernel-Predicting Network (KPN), das den Rechenaufwand drastisch reduziert und bisherige Artefakte beseitigt.

Ein SIGGRAPH 2026 Vortrag von Sony Principal Software Engineer Daniel Craig offenbart nun die technischen Details hinter dem Update, das bereits viele Spiele übernommen haben.

Ende der KI-Überlastung

Das ursprüngliche PSSR-Modell versuchte, nahezu alle Rechenschritte über ein einziges neuronales Netz abzuwickeln. Das erwies sich in der Praxis als Fehlkonstruktion. Standard-GPUs verarbeiten HDR-Farbmischungen über klassische Mathematik deutlich präziser als eine KI, die diesen Vorgang erst aufwendig erlernen muss. Die Folgen beim ersten PSSR-Design waren ein Weichzeichner-Effekt bei hohen Skalierungsfaktoren und sichtbare Instabilitäten bei feinen Strukturen.

Typische Problemzonen:

Dichte Vegetation und Laubwerk

Niedrigfrequente Lichtdetails wie Raytraced Global Illumination (RTGI)

Farbverschmierungen bei extremen HDR-Kontrasten

Der Grund lag im sogenannten „Vanishing Gradient“-Problem. Das Netz verlor den Bezug zu zeitlich weiter zurückliegenden Bilddaten. Es hielt das Bild nicht stabil.

Die KPN-Architektur

PSSR 2.0 korrigiert diesen Denkfehler. Das neuronale Netz berechnet keine Farben mehr. Es ermittelt stattdessen Kernel-Matrizen, die Kanten schärfen und Bildrauschen von echten Details trennen. Die eigentliche Rekonstruktion und das HDR-Blending laufen wieder über klassische GPU-Pipeline-Operationen.

Das bringt handfeste Leistungsvorteile. Der Großteil der neuronalen Berechnungen läuft nun auf der Eingabeauflösung von 540p oder darunter. Die alte Version schaufelte sinnlos Daten auf Zielauflösungs-Niveau durch die Tensor-Kerne.

Zusätzlich setzt Sony auf elliptische Filterung auf Input-Ebene statt eines starren 3×3-Gitters auf Output-Ebene. Das Ergebnis ist ein schärferes Bild ohne das typische KI-Flimmern.

Entwicklungszeit von Monaten auf Tage reduziert

Die geänderte Quantisierung und das Schlankheitskur-Design wirken sich direkt auf die Produktion aus. Die Trainingszeit für das Modell schrumpfte von vier GPU-Monaten auf unter eine Woche. Das ist ein massiver Faktor. Entwickler können Iterationen jetzt tagaktuell testen, statt Monate auf ein neues Modell-Gewicht zu warten.

Speicherbedarf und Frame-Times fallen laut Sony durchweg niedriger aus als beim PS5 Pro-Launch-Modell. Konkrete Millisekunden-Zahlen blieb Craig auf der Konferenz allerdings schuldig. Gerüchte über den Einsatz von Transformer-Modellen bestätigten sich ebenfalls nicht. Es bleibt bei einer hochgradig optimierten CNN-Variante.

Sony trennt sich vom Marketing-Irrglauben, dass KI jedes Grafikproblem allein lösen muss. PSSR 2.0 nutzt Machine Learning nur noch dort, wo Mustererkennung klassischen Algorithmen überlegen ist. Für PS5 Pro-Besitzer bedeutet dieser Hybrid-Ansatz konkret: stabilere Frameraten, ein wesentlich schärferes Bild bei internen Rekonstruktionen ab 540p und das Ende von schmierenden Raytracing-Effekten. Das Update beweist Ingenieurskunst statt PR-Gefaser.