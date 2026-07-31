Sony Quartalszahlen: PS5 Hardware bricht ein, PSN-Nutzer auf Rekordniveau

Sony meldet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Rückgang der PS5-Hardware-Auslieferungen auf 1,6 Millionen Einheiten, hebt aber seine Jahresprognose aufgrund von Währungseffekten und US-Zollrückerstattungen an.

Trotz stagnierender Software-Verkäufe erreichte das PlayStation Network im Juni mit 125 Millionen monatlich aktiven Nutzern einen neuen Höchststand.

Hardware-Verkäufe kühlen ab, Speicherversorgung gesichert

Sony hat im vergangenen Quartal weltweit 1,6 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert. Das entspricht einem Minus von 900.000 Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesamtanzahl der ausgelieferten PS5-Konsolen steigt damit auf 95,3 Millionen Stück. Der Zenit des Hardware-Lebenszyklus ist überschritten und folgt einem erwarteten Muster. Die Verkäufe flachen spürbar ab, was im sechsten Jahr nach dem Launch dem üblichen Marktverlauf entspricht.

Gleichzeitig entschärft das Management Sorgen hinsichtlich steigender Preise auf dem Arbeitsspeichermarkt. Die notwendigen Speichermengen für das laufende Geschäftsjahr 2026 sind vollständig gesichert. Die Marge der Hardware soll auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben. Risiken durch teurere Komponenten sind für die aktuelle Generation vorerst vom Tisch.

PSN auf Rekordniveau, Software verlagert sich voll digital

Die operative Basis schrumpft keineswegs. Das PlayStation Network verzeichnete im Juni 2026 insgesamt 125 Millionen monatlich aktive Nutzer – ein Plus von zwei Millionen gegenüber dem Vorjahr und ein Allzeithoch für einen Juni-Monat. Trotz eines leichten Rückgangs der gesamten Spielzeit um 4 Prozent bleibt das User-Engagement stabil.

Der Software-Absatz bewegt sich auf Seitwärtskurs:

Gesamtverkäufe (PS4 & PS5): 66,1 Millionen Einheiten (+0,2 Millionen zum Vorjahr)

66,1 Millionen Einheiten (+0,2 Millionen zum Vorjahr) First-Party-Spiele: 6,0 Millionen Einheiten (-0,19 Millionen)

6,0 Millionen Einheiten (-0,19 Millionen) Digitalquote: 82 Prozent (1 Prozentpunkt weniger als im Vorjahr)

Die Abhängigkeit von Third-Party-Titeln bleibt hoch. Die eigenen Studio-Releases schwächeln volumenmäßig leicht. Das digitale Geschäft dominiert die Plattform weiterhin fast vollständig. Der physische Markt ist ein Nischensegment für Sammler.

Währungsgewinne kaschieren Marktabkühlung

Der Umsatz im Segment Game & Network Services blieb nominal mit 937,1 Milliarden Yen nahezu unverändert. Bereinigt um positive Wechselkurseffekte in Höhe von 81,7 Milliarden Yen ging das operative Geschäft jedoch zurück. Haupttreiber für das Minus waren gesunkene Hardware-Stückzahlen und schwächere Verkäufe von Dritthersteller-Software.

Das operative Ergebnis stieg dennoch um 37 Prozent auf 54,1 Milliarden Yen. Dieser Sprung basiert im Wesentlichen auf zwei externen Faktoren: US-Zollrückerstattungen und günstigen Wechselkursen. Demgegenüber stehen gestiegene Kosten für Restrukturierungen sowie laufende Investitionen in die Entwicklung der nächsten Plattform-Generation.

Anpassung der Jahresprognose und Title-Roadmap

Für das gesamte Geschäftsjahr FY26 hebt Sony die Erwartungen an. Der Umsatz soll um 120 Milliarden Yen (3 Prozent), das operative Ergebnis um 60 Milliarden Yen (10 Prozent) steigen.

Die Erhöhung basiert auf Finanzmathematik, nicht auf gestiegenen Software-Verkäufen. Sony bestätigt explizit Anpassungen bei der Veröffentlichungs-Roadmap interner First-Party-Titel. Die Pipeline für eigene Spiele verschiebt sich. Finanzielle Puffer durch Wechselkurse und Kosteneinsparungen fangen diese Verzögerungen operativ ab.

Die PS5 erreicht die Spätphase ihres Zyklus. Sinkende Hardware-Zahlen sind wirtschaftlich normal, die Konsolen-Basis steht mit über 95 Millionen Geräten fest. Kritikpunkt bleibt die Software-Strategie: Sony stützt seine Marge derzeit durch Finanzeffekte und den starken Katalog von Drittherstellern, während die eigene First-Party-Pipeline angepasst werden muss.