Sony räumt auf: Shovelware fliegt endlich aus dem PlayStation Store

Im Schatten des Frühlingsputzes hat Sony offenbar den digitalen Besen geschwungen – und das gründlicher als je zuvor. Ohne große Ankündigung, ohne offizielles Statement, aber mit umso deutlicherem Effekt verschwanden in den vergangenen Tagen reihenweise Spiele aus dem PlayStation Store, die als sogenannte Shovelware gelten.

Getroffen hat es vor allem Studios, die sich in der Vergangenheit mit dubiosen Veröffentlichungen einen fragwürdigen Ruf erarbeitet hatten. Was auf den ersten Blick wie eine kleine Säuberungsaktion wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als längst überfällige Offensive gegen die Seuche der Shovelware und dreiste Betrugsmaschen im Store.

Klickbetrug mit Pixelgrafik

Seit Jahren wird Sonys digitaler Marktplatz von Billigspielen überschwemmt, die sich vor allem eines zum Ziel gesetzt haben: Verwirrung stiften und schnelles Geld machen. Unter missverständlichen Titeln und mit generischen Covern tarnen sich diese Games als Konsolenfassungen populärer Steam-Hits – in Wirklichkeit steckt dahinter meist ein lieblos zusammengeklicktes Unity-Projekt mit generierten Assets und Null Substanz. Das Geschäftsmodell? Spieler täuschen, Kassen klingeln lassen und vor allem schnell wieder verschwinden, bevor jemand merkt, was da eigentlich verkauft wurde. Dass Sony auf diese Praktiken nur zögerlich reagierte, brachte ihnen ebenfalls Kritik ein.

Drei Entwickler, viele dreiste Klone

Gleich drei Entwicklerstudios hat Sony in diesem Monat aus dem Verkehr gezogen: Adventure Games, Gaming Dev und Grizzly Games – nicht zu verwechseln mit dem echten Indie-Studio GrizzlyGames (Thronefall, Islanders). Alle drei boten eine Flut an Spielen an, die frappierende Ähnlichkeiten mit Titeln wie Lethal Company, The Backrooms 1998 (unser Review), REPO, The Exit 8 oder Operation Bodycam aufwiesen – sowohl im Namen als auch in Konzept und Artwork.

Eine kleine Auswahl der verbotenen Titel liest sich wie eine Parodie auf den Steam-Store:

Supermarket Simulator 2025

Operation Bodycam

Exit 9 Metro

VoidCraft Island Chronicles: Sky Survival

Drug Trader Simulator – Urban Dealer

Man merkt: Es geht hier nicht um kreative Hommagen, sondern um kalkulierten Etikettenschwindel. Und Sony? Hat nach Jahren des Zögerns offenbar endlich die Geduld verloren.

Ein Schritt in die richtige Richtung – aber nicht das Ziel

Mit der Entfernung dieser Entwickler folgt Sony einem Trend, den man bereits im Februar beobachten konnte, als RandomSpin Games aus dem Store verbannt wurde. Ob neue interne Prüfprozesse dahinterstehen, ist unklar – doch es scheint, als beginne der Plattformbetreiber, seinen eigenen Laden endlich ernsthafter zu kuratieren.

Allerdings: Wer einmal durch den PlayStation Store scrollt, findet weiterhin etliche Machwerke, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Das Problem ist damit keineswegs gelöst – aber Sonys jüngstes Vorgehen ist ein wichtiger Anfang.

Bleibt zu hoffen, dass es nicht beim symbolischen Frühjahrsputz bleibt, sondern die Maßnahmen langfristig greifen. Der PlayStation Store könnte dringend ein echtes Qualitätssiegel gebrauchen – nicht nur für AAA, sondern vor allem für ehrliche Indie-Perlen, die derzeit zwischen der digitalen Ramschware unterzugehen drohen.