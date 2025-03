Sony rollt kostenlose PlayStation Plus-Kompensation nach PSN-Ausfall aus

Im Februar 2025 erlebten PSN-Nutzer einen dramatischen Ausfall , der fast einen gesamten Tag andauerte. Sony hatte sich schnell geäußert und versprochen, den betroffenen PS Plus-Mitgliedern eine Entschädigung zukommen zu lassen – und zwar in Form einer automatischen Verlängerung des Abonnements um fünf Tage . Doch während einige Nutzer diese Entschädigung bereits erhalten haben, warten andere immer noch darauf, dass die Verlängerung in ihrem Konto auftaucht.

