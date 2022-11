Sony Santa Monica: Es ist keine Schande, nur God of War zu entwickeln

Die Santa Monica Studios stehen in erster Linie für die God of War-Spiele, die abseits dessen nur Kinetica für PS2 veröffentlicht haben. Es sei aber keine Schande, wenn man sein ganzes Leben nur an einem Franchise arbeitet.

So ganz stimmt das aber auch nicht, denn die Santa Monica Studios sind auch ein Support-Studio, die an weit mehr als 40 Produktionen mitgewirkt haben. Zudem scheinen sich andere Projekte außerhalb von God of War in Arbeit zu befinden, wie man derzeit andeutet. Details dazu gibt es jedoch keine.

Gegenüber der L.A. Times sagte Director Cory Barlog, dass man sich auf mehrere Dinge verteilt, an denen man arbeitet. Game Director Eric Williams ergänzte zu dem, dass es trotzdem keine Schande wäre, wenn man auch in Zukunft nur God of War entwickeln würde.

„Ich erinnere mich, dass ich mit jemandem von einer anderen Spielefirma gesprochen habe, wo sie versuchten, mich dazu zu bringen, zu gehen. Der sagte: „Willst du nur für den Rest deines Lebens als der „God of War“-Typ bekannt sein?“ Das war dein großer Wurf, um mich davon abzubringen? Denn ja, das tue ich irgendwie.“

God of War

Es wird schon länger vermutet, dass die Santa Monica Studios an etwas anderem als God of War oder an einer neuen IP arbeiten. Diese könnte nach dem Abschluss von God of War Ragnarök nun tatsächlich wahr werden, denn was will man mit Kratos noch großartig anstellen? Auch der Kriegsgott kommt so langsam in seine Jahre, wo man ihn mit Würde gehen lassen kann oder sollte.

Zunächst ist God of War Ragnarök ab sofort erhältlich, während das nächste Projekt der Santa Monica Studios einige Zeit auf sich warten lassen dürfte.