Sony schenkt uns Online-Multiplayer – und erntet heftigen Shitstorm

Sony schenkt PS4- und PS5-Spielern ein Gratis-Multiplayer-Wochenende. Doch nach der Ankündigung des Disc-Aus 2028 hagelt es heftige Kritik der Community.

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Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Playstation Plus Multiplayer

PlayStation-User zocken am kommenden Wochenende gratis online, während Sony nach einer Ankündigung unter massivem Dauerfeuer der Community steht. Vom 3. bis zum 5. Juli 2026 fällt auf der PS4 und PS5 der Abo-Zwang für den Multiplayer weg.

Ein Gratis-Wochenende zur Unzeit

Eigentlich ist die Aktion eine nette Geste, die Sony regelmäßig bringt. Das Problem ist das Timing. Gestern hat PlayStation offiziell das Ende der physischen Discs ab Januar 2028 verkündet und gleichzeitig das Liebes-Aus für den PS3- und Vita-Store besiegelt. Die Quittung folgt prompt auf dem Fuß. Die Aktion wirkt auf die Community wie ein billiges Ablenkungsmanöver. Ist es wahrscheinlich nicht, aber die Stimmung ist ohnehin im Keller.

Spieler reagieren in den sozialen Medien mit purem Zynismus auf das Geschenk. Wer braucht ein Gratis-Wochenende für Spiele, die man im PSN-Store bald nur noch digital leiht, statt sie wirklich zu besitzen? Auf dem PC ist der Online-Modus seit jeher kostenlos. Auf der Konsole wird uns das jetzt als großes Privileg verkauft, während zeitgleich die digitale Schlinge enger gezogen wird. Ein schlechter Tausch.

Sony schaltet auf stumm

Die Führungsetage in Tokio scheint den Gegenwind durchaus zu spüren. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von PlayStation herrscht seit dem Disc-Aus Funkstille. Sogar das neue PlayStation Plus Lineup für Juli wurde klammheimlich nur über den hauseigenen Blog veröffentlicht. Normalerweise wird jeder Post auf X hochgejagt. Jetzt versteckt man sich.

Für uns Spieler zeigt das Ganze ein altbekanntes Problem: Die totale Abhängigkeit vom Store-Monopol rückt unaufhaltsam näher. Fällt der physische Markt weg, kontrolliert Sony die Preise komplett. Keine gebrauchten Spiele mehr, kein Verleihen an Freunde.

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Die Gratis-Tage reißen niemanden vom Hocker. Die Wut über die angekündigte, rein digitale Zukunft ab 2028 sitzt tief und überschattet das gesamte Wochenende. Sony hat sich mit der doppelten Hiobsbotschaft aus Store-Schließung und Disc-Stopp ein massives Eigentor geschossen. Da hilft auch kein kostenloser Multiplayer für drei Tage.

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Crydog
2. Juli 2026 15:40

Schleim versuch …………………

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