Latest

Sony schließt Dark Outlaw Games: PS5-Projekt war kein Live-Service-Spiel

Sony schließt Dark Outlaw Games. Jason Blundell bestätigt: Das PS5-Spiel war kein Live-Service-Titel. Rund 50 Mitarbeiter von PlayStation-Kürzungen betroffen.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
Follow:
Keine Kommentare
Playstation first party games umfrage

Sony Interactive Entertainment hat das erst 2025 gegründete First-Party-Studio Dark Outlaw Games geschlossen, noch bevor das erste Projekt offiziell angekündigt wurde. Studio-Gründer Jason Blundell bestätigte das Aus in einem Livestream und stellte klar, dass es sich bei dem Titel entgegen der Markterwartung nicht um ein Live-Service-Game handelte.

Der ehemalige Call of Duty Zombies-Vordenker Jason Blundell und Level-Designer JCBackfire äußerten sich kürzlich auf Twitch zur Schließung ihres Studios. Laut Blundell verliere die Gaming-Welt ein Projekt, auf das sich Fans „wahnsinnig gefreut hätten“. Die Entscheidung seitens Sony sei jedoch auf eine geänderte Geschäftsstrategie und ein hartes Marktumfeld zurückzuführen, nicht auf mangelnde Qualität des Prototyps.

Fokus auf Singleplayer statt Live-Service-Zwang

Die Schließung von Dark Outlaw Games markiert das vorzeitige Ende eines Projekts, das sich noch in der frühen Inkubationsphase befand und somit nie über ein initiales Entwicklungsstadium hinausgekommen ist. Entgegen der Vermutungen, die auf die Multiplayer-Expertise von Gründer Jason Blundell anspielten, war der Titel als fokussiertes Spielerlebnis ohne jegliche Live-Service-Anbindung geplant. Von dem Aus des Studios sind etwa 50 Mitarbeiter betroffen, was Teil einer größeren Entlassungswelle bei Sony Interactive Entertainment ist, die zeitgleich auch die Mobile-Sparte des Unternehmens trifft.

Für Jason Blundell ist dies ein bitteres Déjà-vu. Vor der Gründung von Dark Outlaw Games im Jahr 2025 leitete er Deviation Games. Auch dieses Studio arbeitete an einer exklusiven PlayStation-IP, bevor Sony 2024 den Stecker zog und das Studio komplett auflöste. Dark Outlaw Games galt als Versuch, die Talente von Deviation in einer kleineren, effizienteren Struktur aufzufangen.

Die Abkehr vom Risiko

Die Schließung erfolgt in einem Kontext massiver Umstrukturierungen bei Sony. Erst im Februar 2026 wurde das renommierte Studio Bluepoint Games (Demon’s Souls Remake) geschlossen. Branchenkenner werten diese Schritte als radikale Konsolidierung: Sony scheint sich nach dem kostspieligen Concord-Debakel von experimentellen Projekten und neuen IPs in der Frühphase zu trennen, um Ressourcen auf etablierte Blockbuster-Marken zu bündeln.

Das könnte dich auch interessieren

Playstation Store Tax
20 oder 40 Dollar? Dynamische Preisgestaltung im PlayStation Store bringt das Zweiklassen-Gaming
Metacritic Charts Fall
Sony stürzt im Metacritic-Ranking kräftig ab: Von Platz 4 auf 21
Saros Characters
Saros: Erste Preview-Eindrücke rücken näher – Mehr als nur Returnal 2.0?

Für PS5-Besitzer ist diese Nachricht ein Warnsignal. Die Schließung von Dark Outlaw Games und Bluepoint zeigt, dass Sony derzeit keine Experimente mehr wagt. Während wir auf die großen Fortsetzungen warten, schrumpft das Portfolio an neuen, originellen IPs massiv zusammen. Wer auf frische Impulse abseits der bekannten Marken gehofft hat, wird in dieser Konsolengeneration wohl öfter enttäuscht werden.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Splitscreen Radio Banner

Stay Connected

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x