Sony schließt Dark Outlaw Games: PS5-Projekt war kein Live-Service-Spiel

Sony Interactive Entertainment hat das erst 2025 gegründete First-Party-Studio Dark Outlaw Games geschlossen, noch bevor das erste Projekt offiziell angekündigt wurde. Studio-Gründer Jason Blundell bestätigte das Aus in einem Livestream und stellte klar, dass es sich bei dem Titel entgegen der Markterwartung nicht um ein Live-Service-Game handelte.

Der ehemalige Call of Duty Zombies-Vordenker Jason Blundell und Level-Designer JCBackfire äußerten sich kürzlich auf Twitch zur Schließung ihres Studios. Laut Blundell verliere die Gaming-Welt ein Projekt, auf das sich Fans „wahnsinnig gefreut hätten“. Die Entscheidung seitens Sony sei jedoch auf eine geänderte Geschäftsstrategie und ein hartes Marktumfeld zurückzuführen, nicht auf mangelnde Qualität des Prototyps.

Fokus auf Singleplayer statt Live-Service-Zwang

Die Schließung von Dark Outlaw Games markiert das vorzeitige Ende eines Projekts, das sich noch in der frühen Inkubationsphase befand und somit nie über ein initiales Entwicklungsstadium hinausgekommen ist. Entgegen der Vermutungen, die auf die Multiplayer-Expertise von Gründer Jason Blundell anspielten, war der Titel als fokussiertes Spielerlebnis ohne jegliche Live-Service-Anbindung geplant. Von dem Aus des Studios sind etwa 50 Mitarbeiter betroffen, was Teil einer größeren Entlassungswelle bei Sony Interactive Entertainment ist, die zeitgleich auch die Mobile-Sparte des Unternehmens trifft.

Für Jason Blundell ist dies ein bitteres Déjà-vu. Vor der Gründung von Dark Outlaw Games im Jahr 2025 leitete er Deviation Games. Auch dieses Studio arbeitete an einer exklusiven PlayStation-IP, bevor Sony 2024 den Stecker zog und das Studio komplett auflöste. Dark Outlaw Games galt als Versuch, die Talente von Deviation in einer kleineren, effizienteren Struktur aufzufangen.

Oh wow, turns out the game Dark Outlaw Games was working on under PlayStation was NOT a live service game 👀



Now I’m even more curious on what they were working on



Source: @JCbackfire’s live stream pic.twitter.com/G0DMJV72Ld — Radec (@realradec) March 25, 2026

Die Abkehr vom Risiko

Die Schließung erfolgt in einem Kontext massiver Umstrukturierungen bei Sony. Erst im Februar 2026 wurde das renommierte Studio Bluepoint Games (Demon’s Souls Remake) geschlossen. Branchenkenner werten diese Schritte als radikale Konsolidierung: Sony scheint sich nach dem kostspieligen Concord-Debakel von experimentellen Projekten und neuen IPs in der Frühphase zu trennen, um Ressourcen auf etablierte Blockbuster-Marken zu bündeln.

Für PS5-Besitzer ist diese Nachricht ein Warnsignal. Die Schließung von Dark Outlaw Games und Bluepoint zeigt, dass Sony derzeit keine Experimente mehr wagt. Während wir auf die großen Fortsetzungen warten, schrumpft das Portfolio an neuen, originellen IPs massiv zusammen. Wer auf frische Impulse abseits der bekannten Marken gehofft hat, wird in dieser Konsolengeneration wohl öfter enttäuscht werden.