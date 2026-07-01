Sony schließt PS3- und Vita-Stores endgültig ab 2026

Sony schaltet die digitalen PlayStation Stores für die PS3 und die PS Vita endgültig ab. Ein zweiter Rückzieher wird nicht kommen.

Die Schließung erfolgt in Wellen und beginnt bereits im August 2026 in Mexiko, Honduras und Nicaragua. Bis Ende des Jahres folgen weitere Länder in Lateinamerika und im Nahen Osten, bevor im Juli 2027 weltweit komplett das Licht ausgeht. Sony begründet den Schritt mit veralteten Systemen. Die Konsolen können moderne Standards bei der Zahlungsabwicklung schlicht nicht mehr erfüllen. Das ist die rationale Erklärung. Für Sammler ist es trotzdem ein Schlag.

Schon 2021 versuchte Sony diesen Schritt, ruderte nach massiven Fan-Protesten aber zurück. Der damalige Chef Jim Ryan gab offen zu: „Es ist klar, dass wir hier die falsche Entscheidung getroffen haben.“ Dieses Mal bleibt der Konzern hart. Der Grund liegt auf der Hand. Sony baut die Infrastruktur des PlayStation Stores komplett um, um die alten Strukturen endgültig zu begraben. Altlasten fliegen raus.

Was passiert mit euren Spielen?

Neukäufe sind nach den Stichtagen unmöglich. Wer digitale Perlen oder DLCs für PS3 und PS Vita sichern will, muss jetzt handeln. Immerhin gibt es eine Schonfrist für die eigene Bibliothek. „Um den Übergang zu erleichtern, werden Spieler auch nach dem Schließungsdatum auf absehbare Zeit in der Lage sein, zuvor gekaufte Inhalte herunterzuladen“, heißt es von offizieller Seite. Der Download bereits bezahlter Spiele bleibt also vorerst aktiv. Kaufen könnt ihr aber nichts mehr. Weg ist weg.

Die Abschaltung ist ein herber Verlust für die digitale Spielekonservierung. Sony zieht den Stecker, um Ressourcen für PS5 und zukünftige Plattformen wie der PS6 zu bündeln. Wirtschaftlich verständlich, für Nostalgiker und Archivare eine Katastrophe. Wer Klassiker digital besitzt, sollte die Festplatten lieber jetzt schon füllen.