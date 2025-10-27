Sony schließt Übernahme von Warner Bros aus – Fokus liegt klar woanders

Nach den jüngsten Gerüchten um einen möglichen Verkauf von Warner Bros. hat Sony jetzt offiziell abgewunken. Während andere Tech- und Medienriesen offenbar Interesse zeigen, hat sich der PlayStation-Konzern bewusst aus dem Rennen genommen. CEO Hiroki Totoki stellte im Gespräch mit Nikkei klar: Große Hollywood-Deals stehen für Sony derzeit nicht auf der Agenda.

In einer knappen Erklärung heißt es: „Wir wollen keine große Hollywood-M&A-Transaktion. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Stärken in Anime und Games weiter auszubauen“, so Totoki.

Diese Aussage ist ein deutliches Signal. Statt in teure Filmstudios zu investieren, will Sony seine ohnehin starke Position im Entertainment-Kerngeschäft festigen.

Was ein Warner-Deal bedeutet hätte

Ein möglicher Kauf von Warner Bros wäre aus Gaming-Sicht eine kleine Sensation gewesen. Zum Konzern gehören bekannte Marken wie Mortal Kombat, Batman: Arkham oder Hogwarts Legacy, alles Franchises mit enormem Marktwert und engem Bezug zu Sonys Zielgruppe. Ein solcher Schritt hätte Sony nicht nur neue Exklusivinhalte, sondern auch tiefere Cross-Media-Möglichkeiten zwischen Filmen, Serien und Spielen eröffnet.

Doch Totoki scheint andere Prioritäten zu setzen. Statt kurzfristiger Markterweiterung steht für ihn die nachhaltige Stärkung bestehender Sparten im Fokus, besonders Anime.

Wachstum statt Größenwahn

Sony sieht im Anime-Sektor die nächste große Wachstumswelle. Mit Aniplex produziert das Unternehmen bereits Hits wie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle und hält Beteiligungen an Branchengrößen wie Kadokawa und Bandai Namco. Totoki spricht davon, dass der globale Anime-Markt „erst am Anfang steht“ und in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten erwartet werden.

Ein möglicher Warner-Kauf hätte Sony zwar schlagartig mehr IPs gebracht, aber auch hohe Risiken und Integrationskosten. Stattdessen setzt man auf organisches Wachstum und eigene Marken – eine Strategie, die vor allem langfristig stabiler wirkt.

Sony bleibt seiner Linie treu. Kein teures Hollywood-Abenteuer, keine überhasteten Expansionen, stattdessen Fokus auf das, was der Konzern am besten kann: Spiele und Anime. Aus Aktionärssicht mag das weniger spektakulär wirken, aus Sicht der Fans ist es jedoch konsequent.

Ein gesundes Fundament ist letztlich mehr wert als das nächste große Übernahmedrama.