Sony setzt auf Digital – doch ein entscheidendes Feature hinkt seit Jahren hinterher

Sony plant die vollständige Umstellung des PlayStation-Ökosystems auf digitale Distribution ab dem Jahr 2028, verweigert den Nutzern im PlayStation Network jedoch weiterhin die Anpassung der Kontoregion bei einem Wohnortwechsel.

Während die Konkurrenz flexible Kontomigrationen erlaubt, bindet die PS5-Infrastruktur gekaufte Lizenzen permanent an das ursprüngliche Erstellungsland. Ein echtes Ärgernis, das im Widerspruch zu den aktuellen Plänen steht.

Das Migrations-Dilemma im PlayStation Network

Wer ein in Deutschland registriertes PSN-Konto nach einem Umzug in Großbritannien, Japan oder Australien weiternutzen möchte, stößt auf eine technologische Sackgasse. Sony verknüpft die digitale Identität, sämtliche Spielelizenzen, Spielstände in der Cloud und erspielte Trophäen dauerhaft mit dem Ursprungsland. Ein Transfer dieser Daten in ein neues regionales Subsystem ist technisch nicht vorgesehen.

Das schafft erhebliche Hürden im Alltag, da der PlayStation Store Zahlungen über Kreditkarten oder Bankverbindungen aus dem neuen Wohnsitzland konsequent ablehnt. Betroffene Spieler müssen die Finanzierung ihres Accounts über den Import von Guthabenkarten über Drittanbieter abwickeln oder bestehende Bankverbindungen im Heimatland künstlich aufrechterhalten.

Als inoffizieller Workaround dient das Erstellen und Betreiben mehrerer regionaler Benutzerkonten auf einer einzigen Konsole. Ein Sekundär-Account im neuen Wohnsitzland ermöglicht zwar den direkten Kauf lokaler Inhalte, führt jedoch zu einer fragmentierten Spielebibliothek.

Zudem kommt es regelmäßig zu Inkompatibilitäten bei digitalen Zusatzinhalten, da regionale DLCs zwingend die identische Länderversion des Hauptspiels voraussetzen. Das System ist sperrig, fehleranfällig und erzwingt unnötigen Verwaltungsaufwand.

Der Plattform-Vergleich offenbart Sonys Infrastruktur-Rückstand

Im direkten Vergleich mit dem PC-Markt und den konkurrierenden Konsolen-Ökosystemen agiert Sony mit einem veralteten Ansatz. Valve erlaubt auf Steam einen regulierten Wechsel der Shop-Region über den Nachweis eines lokalen Zahlungsmittels. Microsoft bietet in den Xbox-Kontoeinstellungen eine integrierte Option zur Migration des Profils, und Nintendo ermöglicht die unkomplizierte Änderung des Heimatlandes über das Web-Interface des Nintendo-Accounts.

Sony bleibt der einzige große Marktteilnehmer, der die Kontostruktur starr einfriert. Eine aktuelle Debatte auf Reddit mit mehreren Tausend Interaktionen verdeutlicht, dass die Akzeptanz einer rein digitalen Gaming-Zukunft zwingend an die Flexibilität des dahinterstehenden Netzwerks gekoppelt ist. Die Nutzerschaft fordert neben der Kontomigration auch modernere Rückerstattungsrichtlinien und zeitgemäße Optionen zur Familienfreigabe.

Die digitale Sackgasse

Der erzwungene Verbleib in einer Alt-Region ist ein Relikt aus den Zeiten analoger DVD-Ländercodes und widerspricht dem globalen Charakter moderner digitaler Marktplätze. Für den Endverbraucher bedeutet Sonys aggressive Digital-Strategie ein erhöhtes Verlustrisiko der eigenen Investitionen bei einem realen Wohnortwechsel.

Wer mobil sein muss, kauft im PSN digitale Lizenzen auf Leihbasis ohne Umzugsservice. Solange Sony diese fundamentale Baustelle der Netzwerk-Architektur nicht modernisiert, bleibt der erzwungene Verzicht auf physische Medien ein unkalkulierbares Risiko für die digitale Bibliothek der Spieler.

Die eigentliche Lösung ist nicht das Widerrufen des Disc-Aus, sondern eine Reform der digitalen Infrastruktur, wie in diesem Beitrag gefordert.