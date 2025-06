Sony sieht nur Xbox als Hauptkonkurrent – Nintendo spielt in einer anderen Liga

In einem aktuellen Gespräch im Kit & Krysta Podcast hat Shuhei Yoshida, der ehemalige Chef der PlayStation Studios und heutiger Förderer von Indie-Spielen, ungewöhnlich offen über das Konkurrenzverhältnis zwischen den großen Plattformanbietern gesprochen. Seine Einschätzung: Die Xbox ist Sonys direkter Konkurrent – Nintendo dagegen spielt strategisch in einer ganz anderen Liga.

Yoshida macht deutlich, dass Sony Microsofts Xbox wegen ihrer vergleichbaren technischen Ausrichtung – also leistungsstarke Hardware, Fokus auf AAA-Titel, global ausgerichtete Infrastruktur – als Hauptwettbewerber wahrnimmt. Das gelte vor allem für Märkte außerhalb Japans. Nintendo hingegen tauche laut Yoshida in Sonys internen Analysen „nicht einmal auf“.

Nintendo? Eher Ergänzung als Konkurrenz

Der Grund: Nintendo verfolgt seit jeher eine andere Philosophie. Familienfreundliche Spiele, zugängliche Hardware, ein Fokus auf gemeinsame Spielerlebnisse statt technischer Spezifikationen – das macht Nintendo für Sony eher zu einer indirekten Konkurrenz. Yoshida beschreibt Nintendos Erfolg sogar als positiv für den Gesamtmarkt: Er sieht die Nintendo-Zielgruppe als potenziellen Nachwuchs für PlayStation und Xbox, sobald diese Spieler älter werden und sich für andere Spielerfahrungen interessieren.

Trotzdem betont er, dass Sony großen Respekt vor Nintendos Positionierung hat – nicht zuletzt, weil Nintendo seit Jahrzehnten seine eigene Identität konsequent behauptet, unabhängig davon, was technisch gerade angesagt ist.

Regionale Unterschiede und der Faktor Japan

Besonders in Japan sei die Wettbewerbslage ohnehin klar verteilt: Nintendo dominiert, während die Xbox nahezu unsichtbar bleibt. Diese Realität ist in der Branche kein Geheimnis, wird aber selten so direkt ausgesprochen. Ellis und Yang, die Podcast-Hosts und selbst ehemalige Nintendo-Mitarbeiter, stimmten Yoshidas Einschätzung ausdrücklich zu – mit dem Hinweis, dass es sich schlicht um „Fakten“ handle.

Inzwischen dürfte sich Sonys Ansicht in Bezug auf Microsoft weiter verschoben haben. Schließlich veröffentlichen diese ihre Top-Titel inzwischen auch für die PlayStation. Zwar soll es die Xbox auch in Zukunft noch geben, Microsoft steuert aber zunehmend auf das Modell eines reinen Service-Anbieters zu, von dem Sony am Ende nur profitieren kann.

Yoshidas Einordnung gibt einen seltenen Einblick in die strategische Denke bei Sony – und zeigt, wie unterschiedlich die drei großen Konsolenhersteller tatsächlich agieren. Statt sich gegenseitig direkt zu kopieren, bedienen sie teils klar getrennte Zielgruppen. Wer heute Nintendo spielt, könnte morgen zur PlayStation wechseln – oder eben nicht.