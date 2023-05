Sony sieht sich als stärkste Marke vor Nintendo & Xbox

Mit dem aktuellen Business Segment Meeting-Report kündigte Sony allerdings an, noch mehr in die einzelnen Segmente investieren zu wollen. Dies betrifft sowohl Investitionen in Studios und Übernahmen, aber auch in die Produktion von Spielen und Live-Service Games , die zukünftig 60 Prozent des Portfolios stellen werden. Pro Jahr möchte man fortan zwei große Spiele veröffentlichen.

Dabei darf nicht vergessen, dass es in den ersten beiden Jahren der aktuellen Konsolen-Generation erheblich Probleme in den Lieferketten gab und die Zahlen dadurch möglicherweise nicht ganz repräsentativ sind.

Darin werden die letzten fünf Jahre abgebildet, die auf den eigenen Global Brand Tracker of Brand Momentum-Daten basieren. In Bezug auf das generelle Momentum sieht man sich konstant direkt über Nintendo und noch viel weiter vor Xbox. Das letzte bedeutsame Momentum hatte man demnach zum Launch der PS5 im Winter 2020. Seitdem lässt sich allerdings eine immer größere Abspaltung zu den Mitbewerbern erkennen.

What do you think?