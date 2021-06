Sony: Singleplayer-Spiele stehen auch weiterhin im Fokus

Sony untermauert jetzt noch einmal ihre Strategie, dass man auch zukünftig starke Singleplayer-Erfahrungen erschaffen wird. Das sei das, was die PlayStation Studios ausmacht und woran man festhalten wird, solange es die Spieler wollen.

Das sagte PlayStation Studio Boss Hermen Hulst im aktuellen Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog, wonach man diese Erlebnisse für „unerlässlich“ hält. Dazu sagt Hulst:

„Die PlayStation Studios haben meiner Meinung nach einige der einprägsamsten erzählerischen Spielerlebnisse geschaffen, die es jemals gegeben hat. Wir lieben es, diese Erlebnisse zu erschaffen, und wir werden sie so lange machen, wie sie den Spielern gefallen. Wenn ihr mich fragt, gibt es nichts Schöneres, als an einem Freitagabend in eine neue Spielwelt einzutauchen und sich von einer spannenden Geschichte fesseln zu lassen.“