Sony soll weitere unangekündigte „Dinge“ für 2024 in der Pipeline haben

Das nächste Jahr sieht für Sony und die PS5 aus Sicht der eigenen Produktionen noch ziemlich dürftig aus, was zunehmend für Unsicherheiten sorgt, insbesondere, wenn man das First-Party Line-Up von Xbox dagegen hält. Doch ist diese Sorge unbegründet?

Bislang wurde nur Helldivers 2 als PS5 Exklusivtitel (plus PC) für 2024 angekündigt, während Spekulationen von einem möglichen Marvel’s Wolverine sprechen, das Insomniac Games bis dahin veröffentlichen könnte. Auch Rise of the Ronin wird hier immer wieder genannt, das grob geplant im nächsten Jahr erscheinen soll.

Unangekündigte „Dinge“ für PS5?

Laut dem Insider und Spieleentwickler ‚shinobi602‚ hat Sony allerdings weitere Dinge in der Pipeline, die man bis jetzt nicht angekündigt hat. Welche Titel er damit meint, verrät man aber auch nicht.

In einem ResetEra-Post heißt es lediglich:

„Es gibt noch andere Sachen. Ob es ihnen gelingt oder nicht, ist natürlich eine andere Frage.“

Damit könnte der Insider auf Death Stranding 2 anspielen, das zwar schon offiziell angekündigt wurde, bisher aber keinen Release-Termin hat. Gleiches würde dann aber auch für Marvel’s Wolverine gelten. Potenziell steht zudem eine Stand-Alone-Erweiterung zu God of War Ragnarök an, die bisher jedoch nicht bestätigt ist. Unklar ist auch, welche Rolle die Live-Service-Games von Sony in der kommenden Release-Pipeline spielen. Möglicherweise sollte der The Last of Us-Multiplayer eine größere Rolle in den kommenden Monaten einnehmen, der sich, wie die Hälfte der anderen GaaS-Projekte auch, deutlich verzögert.

Ob man sich deswegen nun Sorgen machen muss, bleibt abzuwarten. Sony hat noch mehrere Gelegenheiten, um neue Spiele ankündigen, allen voran die The Game Awards 2023 im Dezember, die man schon durchaus dafür in der Vergangenheit genutzt hat. Das wird man spätestens in den nächsten Wochen erfahren.