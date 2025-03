Sony startet PS5-Leasing-Service in Großbritannien: Die Antwort auf die Lebenshaltungskostenkrise?

Insgesamt ist dieser neue Service ein spannendes Experiment in einer Zeit, in der immer mehr Konsumgüter durch Miet- oder Abo-Modelle ersetzt werden. Es bleibt abzuwarten, wie der Markt reagiert und ob Sony diesen Service auch in andere Länder ausweitet. Optionen zu Sony gibt es allerdings auch jetzt schon, etwa bei Media Markt und Saturn, die auch Mietangebot vorhalten.

Der wahre Vorteil dieses Modells liegt jedoch darin, dass es Menschen in einer schwierigen finanziellen Lage die Chance gibt, an aktuellen Trends teilzunehmen. Für viele, die vielleicht nur einen Blockbuster spielen wollen, bevor sie auf die nächste Generation warten, könnte der Mietservice die perfekte Lösung darstellen. Sony trifft damit den Nerv einer breiten Zielgruppe, für die Flexibilität und finanzielle Entlastung wichtiger sind als der direkte Besitz einer Konsole.

Dieser Schritt ist mehr als nur eine Markteinführung eines neuen Geschäftsmodells – er könnte als Antwort auf die erschreckend hohen Lebenshaltungskosten in Großbritannien interpretiert werden. Besonders in städtischen Gebieten sind die Mieten für Wohnungen eine enorme Belastung, und die Kaufpreise für Elektronikprodukte sind ebenfalls ein Hindernis. Angesichts der anhaltenden „Cost-of-Living-Crisis“ stellen Mietoptionen für viele Menschen, die sich die teuren Einmalkosten einer PS5 nicht leisten können, eine durchaus attraktive Lösung dar.

