Sony stellt Produktion von PlayStation-Discs im Januar 2028 ein

Sony beendet im Januar 2028 die Produktion von physischen Spiele-Discs für alle neuen PlayStation-Titel vollständig. Ab diesem Zeitpunkt erscheinen Neuveröffentlichungen sowohl im PlayStation Store als auch im regulären Handel ausschließlich als digitaler Download-Code.
„GTA 6“ fungiert als erster harter Testlauf für diese neue Realität. Die Resonanz im Netz fällt zwar bisher alles andere als begeistert aus, eine echte Wahl haben die Spieler am Ende aber trotzdem nicht.
Der finale Schritt zur rein digitalen Konsole
Die Ankündigung von Sid Shuman, Senior Director bei Sony Interactive Entertainment, besiegelt das Ende des physischen Spielemarktes für die PlayStation-Plattform. Betroffen von dieser Umstellung sind ausnahmslos alle Spiele, die nach dem Stichtag im Januar 2028 auf den Markt kommen.
Für Sammler und Verfechter physischer Medien bedeutet das den Verlust des klassischen Datenträgers. Sony reagiert damit laut eigenen Angaben auf das veränderte Konsumverhalten der Spieler, bei dem digitale Käufe die Absätze von Discs längst überflügelt haben.
Die Logik hinter diesem Schritt ist rein ökonomisch. Datenträger, Logistik und Lagerhaltung kosten Geld. Diese Infrastruktur fällt künftig weg. Bereits veröffentlichte Spiele oder Titel, die vor Januar 2028 auf Disc erscheinen, bleiben von der Regelung unberührt und werden weiterhin produziert. Bestandskunden mit großen Disc-Sammlungen behalten also ihren Zugriff. Das System kippt erst bei zukünftigen Releases.
Die Rolle des Handels verschiebt sich
Der klassische Einzelhandel stirbt durch diese Entscheidung nicht sofort, verliert aber sein wichtigstes Alleinstellungsmerkmal. Händler wie Amazon, GameStop in den USA oder Elektronikmärkte werden ab 2028 bei PS5- oder potenziellen PS6-Spielen nur noch Guthaben-Karten und digitale Lizenzcodes verkaufen.
Die Preishoheit verlagert sich damit noch stärker in Richtung des PlayStation Stores. Das birgt Risiken für Verbraucher. Der Gebrauchtwagenmarkt für Spiele bricht für alle Titel ab 2028 komplett weg. Teilen, Verleihen oder der Weiterverkauf nach dem Durchspielen sind dann unmöglich.
Sony tarnt diesen Schritt in der Pressemitteilung als Erhöhung der Wahlfreiheit, da Spieler weiterhin im Handel kaufen können. Das ist PR-Sprech. Die Wahlfreiheit zwischen physisch und digital wird de facto abgeschafft. Übrig bleibt nur die Wahl des Point of Sale für denselben digitalen Code.
Der Verzicht auf die Disc-Produktion ist der logische, wenn auch für Kunden bittere Endpunkt einer Entwicklung, die Sony mit der PS5 Digital Edition eingeleitet hat. Für Spieler bedeutet das ab 2028: keine Disc-Inhalte mehr, kein physischer Wiederverkaufswert und eine vollständige Abhängigkeit von digitalen Serverstrukturen.
Wer Wert auf ein physisches Regal legt, muss sich spätestens in zwei Jahren umorientieren. Der PC hat diesen Schritt vor über einem Jahrzehnt vollzogen. Nun zieht die Konsole endgültig nach.
Sehr bitter. Ich hatte erst bei der PS7 mit so einem Schritt gerechnet.
Bin gespannt, wie Abwärtskompatibilität funktionieren wird. Ich habe hauptsächlich Discs. Wird es ein Laufwerk nur dafür geben? Also digitales Spiel wird dann geladen und Disc dient nur als Besitznachweis? Sollte die auch wegfallen wäre das schon eine herbe Enttäuschung.
90% von playstation kunden kaufen eh digital, 100% kaufen GTA 6 digital.
99% digital auf dem pc. 50-60 bei nintendo, grossteil der spiele sind eh keycards.
90% der xbox spieler kaufen keine spiele und leihen sich diese über den gamepass aus.
also regt euch ab bzw. bedankt euch bei euren mitmenschen dafür.
Oder bei sony ist schon lächerlich das man die Verantwortung jetzt jeden einzelnen gibt anstatt die Kritik an sony zu äußern
Tja daa hat GTA 6 gut 👍 für gesorgt das Sony es jetzt auch soo machen will Nur Boykottieren und Schitstorm kann jetzt nur noch helfen Wacht auf ! 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Scheiß Entwicklung aber konsequent…dann bitte eine Konsole mit standardmäßigen 2T Festplatte oder mehr noch…
Wie alle rumheulen & nicht mit Veränderungen klar kommen 😂. Is doch scheiß egal ob Disc oder nicht. Kannst deswegen auch nicht mehr oder weniger damit spielen
Patrick Hanz Bin mal sofrei und sage die meisten mit dieser einstellung sind die ersten die Jammern wenn sie merken wie achso toll der fortschritt ist mit all sein negativen seiten. Aber hey was sony bis jetzt gemacht hat und man es immernoch nicht sehen mag bitte
Marcus Lechelt Ich hatte noch nie Probleme mit digitalen Versionen, egal ob Filme oder Spiele
Patrick Hanz das mag schön für dich sein aber das erstemal ist immer. Nicht umsonst hat sony sich schon ins knie geschossen mit den Filmen die sie allen weggenommen haben die damals die gekauft haben. Was by the way auch mit spielen möglich ist so am rande. Wenn wir wirklich es schaffen alles digital only zu machen na dann prost mahlzeit. Das kann nur lustig werden mit sony die dann volle hand haben über den store, den account und sonstiges. Was man dann fortschritt nennt. Und nicht jeder Fortschritt ist auch gut mal so am rande. Aber vieleichts braucht es das ja mal. Musik und Filme waren ja auch erstmal im grunde weg und kommen nach und nach wieder 🤷
Patrick Hanz ich finds nicht egal, digital ist zu 90% teurer als physisch.
Patrick Hanz na jetzt kannst das Spiel noch verkaufen wennst es nicht mehr brauchst,danach kannst es dir in die Haare schmieren 😂
Man hat halt mehr Platz für power in der Konsole oder im gaminglaptop ,wenn man das Laufwerk weglässt . 😂
Also ich kauf mir auch die neue PlayStation, auch wenn ich natürlich die Entwicklung nicht so toll finde, weil ich meine Spiele lieber physisch haben möchte, die neue Konsole eigentlich auch mit einem Laufwerk möchte um die Spiele, die abwärtskompatibel sind da drauf spielen zu können denn ich Kauf mir meine physischen
Spiele sicher nicht alle noch mal und dann zu dem Zeitpunkt noch am besten alle wieder in Vollpreis
Na, das mache ich ganz bestimmt nicht
Aber naja, einen Grund hat die aktuelle PlayStation Pro die ich habe zu behalten. Falls eben die Spiele, die ich nun mal nur auf CD habe, nicht mehr auf der neuen Konsole spielen kann.
Nicht schlimm. Vielleicht werden dann spiele wieder etwas billiger.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Kleines bsp…
Resi ps5 7&8 gold Edition im laden jeweils 25, die 7 im store 40 und 8 im store 50… Das sind gleich mal 40€ Preisunterschied…
Zumal, wenn physische Spiele, im laden im Angebot sind, schadet es nicht den publishern, wenn sie im store im Angebot sind, verlieren sie den ermäßigten Preis… Du schadest damit nicht nur den publishern sondern auch den verbrauchern… Dafür das du im grunde nur leihst? Im store hast du nur ne Lizenz, die jederzeit ablaufen kann… Sony hat eben erst über 500 Artikel aufgrund auslaufender Lizenzen aus Bibliotheken verschwinden lassen, wenn ich ein spiel im lafen kaufe, habe ich tatsächlich das spiel gekauft.
Sandro Kulik das glaubste doch selber nicht oder ? 🤣🤣 Frag dich mal warum spiele günstiger sind gerade physisch oder es den gebrauchtmarkt gibt. Wenn sony die einzigen sind hauen die ihre gewinnmarge hoch und das gegenteil von günstig ist der fall
Sony hat ja wieder bewiesen das ihren Kunden Nichts gehört.
einfach nicht Unterstützen so ein Müll.
Dann ist das eben so was soll’s ☺️ 99% der Spiele spielt man eh nur einmal und nie wieder 🤷🏼♂️
Dennis Goetz sprich bitte schön für dich. Spiele zwar auch nicht alle aber die meisten spiele spiele ich gerne immermal wieder gerade ältere
Marcus Lechelt ja damit gehörst du aber leider zur Minderheit und da man an den Verkäufen sieht das mittlerweile 80% der spielerschaft mehr DL kauft als CDs war es klar das es so komme wird. Was am OC schon ewig normal ist, kommt nun auch auf allen Konsolen. 🤷🏼♂️
Ich verstehe das grade Sammler das kacke finden, aber in Zukunft wird es leider nunmal digital weiter gehen 🤷🏼♂️
Aber ich drücke dir die Daumen das vielleicht für die 6 nochmal optional ein Laufwerk kommt das du deine alten Games noch zocken kannst 👍🏻
Dennis Goetz danke aber dann brauche ich die ps6 nicht da ich die konsolen alle noch hier habe von ps1 bis ps6 😅 wobei ne komplette abwärtskompatiblität schon nice wäre aber wunschdenken. Und ja leider gehöre ich zu der Minderheit aber die Minderheit ist jetzt auch nicht so klein wie man denken mag und nicht umsonst gabs weltweit nen großen shitstorm bei gta und aktuell bei sony.
Und auch wenns bei Pc lange so ist und damals auch ein shitstorm gab daher ist das auch nix neues eigentlich ist das auf Pc nochmals ne ganz andere geschichte als Konsolen und ansich ein Äpfel/birnen vergleich. Bei sony haste nur Sony leider die die komplette hand drüber haben überalles dann und konsolen ansich das MEdium mit Physischen datenträgern sind. Bei PC haste unzählige Platfformen was für konkurrenz sorgt samt den ganzen keysellern die da wesentlich mehr erwünscht sind was dafür sorgt das keiner mal am rad drehen kann und deshalb so gut funktioniert. Bin da auch ehrlich wenn die PS6 Only digital wird kannste auch auf Pc spielen vorallden da nur von sony pro jahr ein spiel kommen soll heißt also dann so 5 bis 7 spiele. Aber mal abwarten bis 2028 können die ihre meinung noch ändern was ja heutzutage recht schnell geht
Mag vielleicht sein, aber so hat Sony die Kontrolle darüber, einfach für Spiele den Stecker zu ziehen.
Und es ist kein Weiterverkauf mehr möglich.
Nik Las das stimmt der weiter Verkauf fällt weg. Das trifft einige hart leider. Aber so ist es in Zukunft halt. Ich selbst habe schon seit 10jahren keine Disk mehr gekauft und würde es auch nie wieder machen. Reine Downloads finde ich besser ( für mich jedenfalls )☺️
Aber so wie es aussieht müssen sich da einige wohl dran gewöhnen. Ich kenne im Freundeskreis auch niemanden mehr der noch CD kauft. Alle sind rein digital unterwegs.
Am Pc ist es ja schon ewig normal und die Konsolen werden nun nach ziehen. Nintendo beginnt auch schon mit den ersten Spielen und Xbox ist ja sowieso Vorreiter was das angeht.
Die Zukunft ist Cd los ob man mag oder nicht 🤷🏼♂️
Da stehst du mit deiner Meinung alleine da