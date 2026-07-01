Sony stellt Produktion von PlayStation-Discs im Januar 2028 ein

Sony beendet im Januar 2028 die Produktion von physischen Spiele-Discs für alle neuen PlayStation-Titel vollständig. Ab diesem Zeitpunkt erscheinen Neuveröffentlichungen sowohl im PlayStation Store als auch im regulären Handel ausschließlich als digitaler Download-Code.

„GTA 6“ fungiert als erster harter Testlauf für diese neue Realität. Die Resonanz im Netz fällt zwar bisher alles andere als begeistert aus, eine echte Wahl haben die Spieler am Ende aber trotzdem nicht.

Der finale Schritt zur rein digitalen Konsole

Die Ankündigung von Sid Shuman, Senior Director bei Sony Interactive Entertainment, besiegelt das Ende des physischen Spielemarktes für die PlayStation-Plattform. Betroffen von dieser Umstellung sind ausnahmslos alle Spiele, die nach dem Stichtag im Januar 2028 auf den Markt kommen.

Für Sammler und Verfechter physischer Medien bedeutet das den Verlust des klassischen Datenträgers. Sony reagiert damit laut eigenen Angaben auf das veränderte Konsumverhalten der Spieler, bei dem digitale Käufe die Absätze von Discs längst überflügelt haben.

Die Logik hinter diesem Schritt ist rein ökonomisch. Datenträger, Logistik und Lagerhaltung kosten Geld. Diese Infrastruktur fällt künftig weg. Bereits veröffentlichte Spiele oder Titel, die vor Januar 2028 auf Disc erscheinen, bleiben von der Regelung unberührt und werden weiterhin produziert. Bestandskunden mit großen Disc-Sammlungen behalten also ihren Zugriff. Das System kippt erst bei zukünftigen Releases.

Die Rolle des Handels verschiebt sich

Der klassische Einzelhandel stirbt durch diese Entscheidung nicht sofort, verliert aber sein wichtigstes Alleinstellungsmerkmal. Händler wie Amazon, GameStop in den USA oder Elektronikmärkte werden ab 2028 bei PS5- oder potenziellen PS6-Spielen nur noch Guthaben-Karten und digitale Lizenzcodes verkaufen.

Die Preishoheit verlagert sich damit noch stärker in Richtung des PlayStation Stores. Das birgt Risiken für Verbraucher. Der Gebrauchtwagenmarkt für Spiele bricht für alle Titel ab 2028 komplett weg. Teilen, Verleihen oder der Weiterverkauf nach dem Durchspielen sind dann unmöglich.

Sony tarnt diesen Schritt in der Pressemitteilung als Erhöhung der Wahlfreiheit, da Spieler weiterhin im Handel kaufen können. Das ist PR-Sprech. Die Wahlfreiheit zwischen physisch und digital wird de facto abgeschafft. Übrig bleibt nur die Wahl des Point of Sale für denselben digitalen Code.

Der Verzicht auf die Disc-Produktion ist der logische, wenn auch für Kunden bittere Endpunkt einer Entwicklung, die Sony mit der PS5 Digital Edition eingeleitet hat. Für Spieler bedeutet das ab 2028: keine Disc-Inhalte mehr, kein physischer Wiederverkaufswert und eine vollständige Abhängigkeit von digitalen Serverstrukturen.

Wer Wert auf ein physisches Regal legt, muss sich spätestens in zwei Jahren umorientieren. Der PC hat diesen Schritt vor über einem Jahrzehnt vollzogen. Nun zieht die Konsole endgültig nach.