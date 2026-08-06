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Sony stempelt das Disc-Ende ab 2028 jetzt direkt auf die PS5-Verpackung

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Sony beendet physische PS5-Spiele ab Januar 2028 laut neuen Verpackungshinweisen. Finanzchefin Lin Tao bestätigt den reinen Digitalkurs trotz Kritik.

Ps5 Disc Broken

Sony bereitet den Markt endgültig auf das Ende physischer PS5-Spiele im Januar 2028 vor und bringt laut aktuellen Berichten erste Warnhinweise auf den Konsolen-Verpackungen an. Das stellt klar, ab wann Neuerscheinungen ausschließlich digital erscheinen.

Ablaufdatum für das Disclaufwerk

Ein auf X aufgetauchter Warnsticker auf einem aktuellen PS5-Game nennt das konkrete Enddatum für physische Datenträger. Ab Januar 2028 erscheinen neue PlayStation-Spiele ausnahmslos digital im PlayStation Store sowie als digitaler Code im Handel. Ältere Discs bleiben auf bestehender Hardware weiterhin abspielbar.

Ein Echtheitsbeweis aller Varianten steht zwar noch aus. Die Stoßrichtung passt jedoch exakt zur jüngsten Strategie. Sony treibt die Entwertung physischer Sammlungen seit Jahren systematisch voran. Erst verschwanden Handbücher, dann gedruckte Beilagen. Jetzt folgt das Speichermedium selbst.

Der aktuelle Fall zeigt erneut, wie lange dieser Schritt vorbereitet wurde und dass es sich nicht um eine fixe Idee handelte.

Sony new PS5 disc based console boxes, now show label of discontinuation of discs starting January 2028.

@hazzadorgamin.bsky.social 2026-08-05T21:57:06.028Z

Finanzchefin bestätigt Kurs trotz Kritik

Entscheidend ist die offizielle Einordnung aus der Führungsebene. Auf eine Nachfrage während der jüngsten Quartalszahlen reagierte Sony-Finanzchefin Lin Tao erstmals direkt auf den anhaltenden Protest der Spieler. Sony kenne die negativen Reaktionen auf den Schritt. Man gehe den Weg in die rein digitale Zukunft dennoch weiter.

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Sony verhandelt derzeit intensiv mit dem Einzelhandel über neue Vertriebswege. Geplant sind leere Spielhüllen mit gedruckten Download-Codes. Das stützt die Marge von Sony. Für den Verbraucher entfällt damit der letzte echte Vorteil der Disc-Version. Der Gebrauchtmarkt bricht weg.

Der Schritt zum reinen Digitalvertrieb ist wirtschaftlich konsequent, für Käufer aber eine Einbahnstraße. Ohne physischen Konkurrenzdruck diktiert Sony die Preise im PS Store ohne Ausweichmöglichkeiten. Wer Abfindungen an den Einzelhandel zahlt, um leere Hüllen mit Papiercodes zu verkaufen, baut kein zukunftsfähiges Konzept. Das ist reine Kosmetik. Wer Spiele wirklich besitzen möchte, verliert ab 2028 das letzte Druckmittel gegen den Plattformbetreiber.

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