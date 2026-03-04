Latest

Sony stoppt PC-Releases: PS5 bleibt für Singleplayer exklusiv – Bericht

Sony bricht die PC-Strategie ab. Ghost of Yotei und Co. erscheinen nur für PS5. Warum die Angst vor Microsoft und schwache PC-Zahlen den Kurs diktieren.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas Bender ist Editor-in-Chief bei PlayFront.de und Spezialist für kritische Spieleanalysen und Meinungsformate. Seit 2023 prägt er die redaktionelle Kante des Magazins mit pointierten Kommentaren und...
3 Kommentare
Playstation Pc Gaming

Sony beendet das Experiment PC-Portierung für Singleplayer-Blockbuster. Während Service-Games wie Marathon weiterhin plattformübergreifend erscheinen, bleiben kommende Schwergewichte wie Ghost of Yotei oder Saros dauerhaft auf die PlayStation 5 begrenzt.

Diese neue Strategie wurde bereits vor einigen Tagen von verschiedenen Branchenexperten angedeutet, darunter Jason Schreier, der sich jetzt in einem ganzen Bericht mit dem Thema befasst.

Die Hardware-Verkäufe diktieren das Kalkül

Sony kehrt demnach zum klassischen Geschäftsmodell der Exklusivität zurück. Wer die großen Geschichten erleben will, muss die PS5 im Wohnzimmer stehen haben. Der Ausflug auf den PC, ein zögerlicher Versuch, zusätzliche Einnahmen ohne Hardware-Bindung zu generieren, gilt intern als beendet.

Die Logik dahinter ist simpel: Ein verkauftes Spiel auf Steam bringt zwar Geld, aber ein verkaufter Konsolenspieler bringt jahrelange Abonnements und eine 30-prozentige Beteiligung an jedem Drittanbieter-Titel. Diesen Goldesel gefährdet man nicht für ein paar späte PC-Releases.

Angst vor der Konkurrenz als Sicherheitsnetz?

Der Sinneswandel kommt nicht von ungefähr. Microsoft plant gerüchteweise die nächste Xbox als Hybrid-System, das nativ PC-Spiele abspielt. In der Chefetage bei Sony löst die Vorstellung, dass ein God of War auf einer Microsoft-Maschine läuft, offenbar Schweißausbrüche aus. Um dieses Szenario zu verhindern, wird die Mauer um das eigene Ökosystem wieder hochgezogen. Dass externe Produktionen wie Death Stranding 2 vorerst noch für den PC erscheinen, ist lediglich die Ausnahme von der Regel – und wohl vertraglichen Altlasten geschuldet.

Die PC-Community wird man bei Sony kaum vermissen. Die krampfhaften Versuche, Steam-Nutzer in das PlayStation Network zu zwingen, sorgten zuletzt für mehr schlechte PR als Umsatz. Statt die Integration sauber zu lösen, zieht man sich nun auf das vertraute Terrain der Exklusivität zurück. Gleichzeitig untermauert es genau das, was Sony angeblich mit der PS6 plant: zurück zu alter Stärke und zu den Dingen, die die PS4-Generation so erfolgreich gemacht haben.

Wer auf dem PC spielt, schaut in Zukunft wieder in die Röhre oder wartet Jahre auf ein Wunder, das laut Insidern vorerst gestrichen ist.

3 Comments
N7Dan
14 Minuten zuvor

Also, kehren wir zurück zur Vernunft, zumindest im ersten, dringend notwendigen Ansatz.

Wenn man spätestens zum nächsten Live Service Desaster erkannt hat, worin seine ursprünglichen Stärken liegen & welche Art der Spieleerfahrung sich der eingesessene Gamer wünscht, ist man vermutlich auch wieder imstande zu sehen, dass exklusive Qualität eine eigene Identität begründet & das Potential liefert, eine ganze Community an sich zu binden bzw. man stelle sich vor,

neue Nutzer auf der eigenen Plattform willkommen zu heißen.

Last edited 12 Minuten zuvor by N7Dan
2
Antworten
Crydog
57 Minuten zuvor

Na hat aber lange gedauert die Erkenntniss.
Jetzt noch den gaas Müll droppen dann klappt es auch mit der Marken bindung und ich wäre bereit 400€+ für neue Hardware geld auszugeben

2
Antworten
N7Dan
5 Minuten zuvor
Reply to  Crydog

Exakt so schaut’s aus.

1
Antworten

3
0
