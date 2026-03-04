Sony stoppt PC-Releases: PS5 bleibt für Singleplayer exklusiv – Bericht

Sony beendet das Experiment PC-Portierung für Singleplayer-Blockbuster. Während Service-Games wie Marathon weiterhin plattformübergreifend erscheinen, bleiben kommende Schwergewichte wie Ghost of Yotei oder Saros dauerhaft auf die PlayStation 5 begrenzt.

Diese neue Strategie wurde bereits vor einigen Tagen von verschiedenen Branchenexperten angedeutet, darunter Jason Schreier, der sich jetzt in einem ganzen Bericht mit dem Thema befasst.

Die Hardware-Verkäufe diktieren das Kalkül

Sony kehrt demnach zum klassischen Geschäftsmodell der Exklusivität zurück. Wer die großen Geschichten erleben will, muss die PS5 im Wohnzimmer stehen haben. Der Ausflug auf den PC, ein zögerlicher Versuch, zusätzliche Einnahmen ohne Hardware-Bindung zu generieren, gilt intern als beendet.

Die Logik dahinter ist simpel: Ein verkauftes Spiel auf Steam bringt zwar Geld, aber ein verkaufter Konsolenspieler bringt jahrelange Abonnements und eine 30-prozentige Beteiligung an jedem Drittanbieter-Titel. Diesen Goldesel gefährdet man nicht für ein paar späte PC-Releases.

Angst vor der Konkurrenz als Sicherheitsnetz?

Der Sinneswandel kommt nicht von ungefähr. Microsoft plant gerüchteweise die nächste Xbox als Hybrid-System, das nativ PC-Spiele abspielt. In der Chefetage bei Sony löst die Vorstellung, dass ein God of War auf einer Microsoft-Maschine läuft, offenbar Schweißausbrüche aus. Um dieses Szenario zu verhindern, wird die Mauer um das eigene Ökosystem wieder hochgezogen. Dass externe Produktionen wie Death Stranding 2 vorerst noch für den PC erscheinen, ist lediglich die Ausnahme von der Regel – und wohl vertraglichen Altlasten geschuldet.

Die PC-Community wird man bei Sony kaum vermissen. Die krampfhaften Versuche, Steam-Nutzer in das PlayStation Network zu zwingen, sorgten zuletzt für mehr schlechte PR als Umsatz. Statt die Integration sauber zu lösen, zieht man sich nun auf das vertraute Terrain der Exklusivität zurück. Gleichzeitig untermauert es genau das, was Sony angeblich mit der PS6 plant: zurück zu alter Stärke und zu den Dingen, die die PS4-Generation so erfolgreich gemacht haben.

Wer auf dem PC spielt, schaut in Zukunft wieder in die Röhre oder wartet Jahre auf ein Wunder, das laut Insidern vorerst gestrichen ist.