Sony stürzt im Metacritic-Ranking kräftig ab: Von Platz 4 auf 21

Zwei Nominierungen für das Spiel des Jahres kaschieren ein Desaster in der Breite. Sony rutscht im Metacritic-Publisher-Ranking von Platz 4 auf Platz 21 ab, weil Masse dieses Mal keine Klasse war. Hier steht nun schwarz auf weiß, was ich bereits Anfang Dezember prophezeit habe: Die Expansion um jeden Preis rächt sich und mittelmäßige Third-Party-Gurken hauen zusätzlich drauf.

Sony Interactive Entertainment belegt im aktuellen Metacritic-Publisher-Ranking Platz 21 mit einem durchschnittlichen Metascore von 74 Punkten. Im Vorjahr stand der Konzern noch auf dem vierten Rang. Die Berechnung basiert auf einem Punktesystem, das den Metascore-Schnitt, den Anteil positiver Kritiken und die Anzahl der Top-Titel über 90 Punkten gewichtet. Nur Publisher mit mindestens fünf Veröffentlichungen werden gewertet. Die Fallhöhe ist beachtlich.

Wenn Erweiterungen den Schnitt ruinieren

Die schwache Platzierung resultiert maßgeblich aus der Performance der Tochterstudios und Zweitpart-Produktionen. Mehrere Erweiterungen für „Destiny 2“ drückten die Wertung massiv nach unten. Da Bungie offiziell zu Sony gehört, fließen diese mäßig rezensierten Inhalte voll in die Bilanz des Mutterkonzerns ein.

Die Aggregatoren unterscheiden nicht zwischen einem Vollpreis-Blockbuster und einer lieblos aufgenommenen Content-Spritze. Auch das über Jahre hinweg gehypte „Lost Soul Aside“ enttäuschte kritisch mit einem Score von nur 62 Punkten. Solche Ausreißer nach unten sind Gift für die Statistik.

Vom Thron in den Keller: Wenn Bungie-Altlasten den Metascore fressen.

Qualität am Gipfel reicht nicht aus

Trotz des Falls im Ranking lieferte Sony mit „Death Stranding 2: On the Beach“ und „Ghost of Yotei“ zwei der bestbewerteten Spiele des Jahres 2025. Beide Titel erhielten Nominierungen als Game of the Year bei den Game Awards.

Dass Sony in der Tabelle durchgereicht wird wie ein überheblicher Ex-Champion, dem man im Ring die Maske vom Gesicht reißt, liegt an der mathematischen Unerbittlichkeit von Metacritic, nicht an einem plötzlichen Mangel an handwerklicher Exzellenz. Qualität ist eben kein Durchschnittswert. Während der Algorithmus jedes maue Bungie-Update mit einem Blockbuster gleichsetzt, sieht die Realität auf dem Bildschirm anders aus.

Mit „Death Stranding 2“ und „Ghost of Yotei“ hat Sony 2025 die technologischen Benchmarks der Branche gesetzt. Diese Titel sind kulturelle Ereignisse, keine bloßen Excel-Einträge. Ein Schnitt von 74 Punkten erzählt die Geschichte einer missglückten Portfolio-Mischung, aber nicht die der Brillanz an der Spitze. Am Ende spielen Menschen keine Tabellenkalkulationen, sie spielen gelegentlich auch mal außergewöhnliche Einzelwerke.

Wer den Durchschnitt mit mittelmäßigen DLCs füttert, darf sich über den Absturz in die statistische Belanglosigkeit nicht wundern.