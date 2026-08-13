Sony sucht das neue Maskottchen: Warum Astro Bot nicht reicht

Sony Creative Products baut derzeit ein eigenes Team auf, um originale Charakter-IPs zu entwickeln und Konkurrenten wie Nintendo oder Sega herauszufordern. Bis zum Geschäftsjahr 2030 will der Konzern mit neuen Figuren jährlich zehn Milliarden Yen umsetzen.

Nintendo hat Mario, Sega hat Sonic, Sanrio besitzt Hello Kitty. Sony hat zwar extrem erfolgreiche Konsolen und Blockbuster-Spiele, aber kein weltweit unverwechselbares Maskottchen, das über Generationen hinweg als zeitloses Aushängeschild funktioniert. Astro Bot war ein fantastischer Schritt und hat Kritiker im Sturm erobert. Für einen globalen Alltags-Kult reicht das offenbar noch nicht.

Viele klassische PlayStation-Gesichter sind im Laufe der Jahre in der Versenkung verschwunden. Der jüngere Teil der Community kennt diese Figuren schlichtweg nicht mehr. Genau diese Lücke soll die neue Sparte jetzt füllen.

Von Schlafbären und Roboterhunden

Unter den ersten Kandidaten befindet sich Yofukashikuma no Nemu, ein dauermüder Bär. Die Figur wird in Japan als Seelentröster für gestresste Menschen vermarktet und sammelte innerhalb eines Jahres über 100.000 Follower. Dazu gesellen sich der Roboterhund Aibo sowie eine überarbeitete Version von Pingu.

Sony zielt mit diesen Figuren keineswegs nur auf die PS5 ab. Geplant sind Lifestyle-Produkte, Animes und Schritt für Schritt auch eigene Spieladaptionen. Zehn Milliarden Yen Jahresumsatz lautet das Ziel. Eine Ansage.

Ein süßer Schlafbär oder Pingu werden die Hardcore-Gamer kaum hinter dem Ofen hervorlocken. Wer auf das nächste große PlayStation-Abenteuer wartet, muss hier keine Wunder erwarten. Es zeigt aber deutlich, wie verbissen Sony nach einer Figur sucht, die überall auf der Welt sofort wiedererkennbar ist. Eben nicht nur auf der Konsole.

Traut ihr einem Bären wie Nemu oder dem Roboterhund Aibo den Sprung auf das Level von Mario und Sonic zu – oder funktioniert ein echtes Maskottchen nur, wenn es in einem spielerischen Meisterwerk auf der Konsole geboren wird?