Sony terminiert Pulse Elevate: Lautsprecher starten am 12. November für 220 Euro

Sony bringt den drahtlosen Lautsprecher Pulse Elevate am 12. November 2026 für 219,99 EUR auf den Markt. Die Vorbestellungen starten am 1. September um 10:00 Uhr Ortszeit.

Planar-Treiber und latenzfreie Übertragung

Der japanische Konzern verbaut wie schon beim Pulse Elite Headset und den Pulse Explore Earbuds magnetostatische Planar-Treiber. Diese Technik verringert Verzerrungen im gesamten Frequenzbereich im Vergleich zu dynamischen Standard-Treibern massiv. Integrierte Tieftöner übernehmen die Basswiedergabe.

Die Verbindung erfolgt über die hauseigene PlayStation-Link-Technologie via USB-C-Adapter. Das verspricht eine verlustfreie und latenzfreie Audioübertragung auf PS5, PC, Mac und PlayStation Portal. Bluetooth ist parallel nutzbar. Zuspielung vom Smartphone und In-Game-Sound der Konsole laufen gleichzeitig. Ein Mikrofon mit KI-Rauschunterdrückung sitzt direkt im rechten Lautsprecher. Ein Headset wird für den Sprachchat am Schreibtisch damit überflüssig.

Format und Gehäuse-Varianten

Der integrierte Akku erlaubt den mobilen Einsatz mit dem PlayStation Portal oder Mobilgeräten. Im Lieferumfang enthaltene Ladedocks dienen als feste Station für das Schreibtisch-Setup. Die Ausrichtung lässt sich vertikal oder horizontal anpassen.

Sony bietet das Zubehör in zwei Farben an: „Midnight Black“ und „White“. Das schwarze Modell geht weltweit in den freien Handel und den hauseigenen Direktvertrieb. Die weiße Variante ist in Europa hingegen vorerst exklusiv über direct.playstation.com erhältlich.

Sony erweitert sein Audio-Ökosystem konsequent um ein Tisch-Setup. Technisch überzeugt der Einsatz von Planar-Magnet-Treibern zu einem Preis von 220 EUR. Allerdings bleibt die Zielgruppe spitz. Wer ohnehin mit Headset spielt, gewinnt wenig. Für Gamer, die latenzfreien Konsolen-Sound am Monitor ohne Kopfhörer suchen, schließt der Pulse Elevate eine reale Marktlücke.