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Sony terminiert Pulse Elevate: Lautsprecher starten am 12. November für 220 Euro

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Sonys Pulse Elevate erscheint am 12. November 2026 für 219,99 Euro. Alle Infos zu Vorbestellung, Planar-Treibern und PlayStation Link im Tech-Check

PlayStation Pulse Elevate

Sony bringt den drahtlosen Lautsprecher Pulse Elevate am 12. November 2026 für 219,99 EUR auf den Markt. Die Vorbestellungen starten am 1. September um 10:00 Uhr Ortszeit.

Planar-Treiber und latenzfreie Übertragung

Der japanische Konzern verbaut wie schon beim Pulse Elite Headset und den Pulse Explore Earbuds magnetostatische Planar-Treiber. Diese Technik verringert Verzerrungen im gesamten Frequenzbereich im Vergleich zu dynamischen Standard-Treibern massiv. Integrierte Tieftöner übernehmen die Basswiedergabe.

Die Verbindung erfolgt über die hauseigene PlayStation-Link-Technologie via USB-C-Adapter. Das verspricht eine verlustfreie und latenzfreie Audioübertragung auf PS5, PC, Mac und PlayStation Portal. Bluetooth ist parallel nutzbar. Zuspielung vom Smartphone und In-Game-Sound der Konsole laufen gleichzeitig. Ein Mikrofon mit KI-Rauschunterdrückung sitzt direkt im rechten Lautsprecher. Ein Headset wird für den Sprachchat am Schreibtisch damit überflüssig.

Format und Gehäuse-Varianten

Der integrierte Akku erlaubt den mobilen Einsatz mit dem PlayStation Portal oder Mobilgeräten. Im Lieferumfang enthaltene Ladedocks dienen als feste Station für das Schreibtisch-Setup. Die Ausrichtung lässt sich vertikal oder horizontal anpassen.

Sony bietet das Zubehör in zwei Farben an: „Midnight Black“ und „White“. Das schwarze Modell geht weltweit in den freien Handel und den hauseigenen Direktvertrieb. Die weiße Variante ist in Europa hingegen vorerst exklusiv über direct.playstation.com erhältlich.

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Sony erweitert sein Audio-Ökosystem konsequent um ein Tisch-Setup. Technisch überzeugt der Einsatz von Planar-Magnet-Treibern zu einem Preis von 220 EUR. Allerdings bleibt die Zielgruppe spitz. Wer ohnehin mit Headset spielt, gewinnt wenig. Für Gamer, die latenzfreien Konsolen-Sound am Monitor ohne Kopfhörer suchen, schließt der Pulse Elevate eine reale Marktlücke.

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