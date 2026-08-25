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Sony testet anonymen Extraction-Shooter: Steckt Fairgame$ hinter Break In?

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Sony startet offenbar anonymen Playtest für einen Heist-Shooter. Neue Hinweise zu Fairgame$, dem Markenschutz Break In und der Neuausrichtung.

Break In

Ein anonymer Playtest auf Player.gg deutet auf Sonys umgebauten Heist-Shooter „Fairgame$“ hin, der womöglich unter dem neuen Namen „Break In“ firmiert.

Anonymer Testlauf mit bekannten Parametern

Das Unternehmen dahinter sucht über die Plattform Player.gg Testpersonen für einen unbenannten „Competitive Action Shooter“. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Mindestspielzeit von zehn Stunden in Titeln wie „Payday 3“. Das Anforderungsprofil skizziert das klassische Extraction-Prinzip: Mehrere Teams sichern Tresor-Codes, deaktivieren Abwehranlagen und versuchen, mit Beute zu entkommen.

Das Schema gleicht den durchgesickerten Spezifikationen des sogenannten Cargo-Heist-Modus von Haven Studios. Parallel dazu sicherte sich Sony 2026 die Markenrechte an der Bezeichnung Break In. Der Begriff tauchte bereits in internen Berichten als projektbezogene Nomenklatur für das Gameplay von Fairgame$ auf.

Namenswechsel als Konsequenz des Re-Design?

Die Nutzung von Player.gg durch PlayStation entspricht der bisherigen Testpraxis des Konzerns bei Live-Service-Projekten. Das Fehlen einer expliziten Markennennung im Formular passt zur strategischen Neuausrichtung. Das Projekt durchlief in den vergangenen Monaten signifikante inhaltliche Anpassungen.

Eine Umbenennung würde den Abstand zu den ursprünglichen Ankündigungen vergrößern. Ein anonymer Testlauf erlaubt die Datenerhebung ohne Vorbelastung durch die bisherige Berichterstattung.

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Sonys Festhalten am Live-Service-Segment bleibt trotz diverser Kurskorrekturen bestehen. Ob das Kind am Ende „Fairgame$“ oder „Break“ In heißt, spielt für den Markt keine Rolle. Entscheidend ist ausschließlich, ob die Mechanik im gesättigten Genre der Extraction-Shooter spielerischen Mehrwert bietet. Ein anonymer Playtest ändert nichts daran, dass das Konzept gegen etablierte Konkurrenz antreten muss.

Es ist womöglich Sonys letzter großer Versuch, in diesem Genre Fuß zu fassen, nachdem das Horizon-Projekt zuletzt zurückgebaut wurde.

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