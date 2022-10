Sony über Story-Games, Konsolen-Exklusivität & dem Ende des PS4 Support

In der oftmals hitzigen Diskussionen ums Sonys aktuelle Strategie in Bezug auf ihr PlayStation Business hat sich PlayStation Studio Boss Hermen zu Wort gemeldet und kann den ein oder anderen PlayStation Fan vielleicht beruhigen.

Unter anderem ging es um die zunehmenden PC-Portierungen, an denen sich nicht gerade wenige PlayStation Fans stören. Diese haben inzwischen Befürchtungen, dass daraus Day One Release werden und sich PlayStation als Plattform kaputt macht.

Dem entgegnet der PlayStation Studios Boss heute in einem Interview und sichert zu, dass PS5 Exklusivtitel bzw. Singleplayer-Erfahrungen für mindestens ein Jahr exklusiv auf den PlayStation Konsolen erscheinen, bevor sie den Weg auf eine andere Plattform finden. Anders sieht es mit Live-Service Games aus, in die Sony zukünftig verstärkt investiert. Diese erscheinen voraussichtlich am gleichen Tag auf dem PC.

„Ich denke, in Zukunft werden wir mindestens ein Jahr zwischen den Veröffentlichungen auf unserer eigenen Plattform PlayStation und auf der PC-Plattform sehen – möglicherweise mit Ausnahme von Live-Service-Spielen. Live-Service-Spiele sind von Natur aus etwas anders, weil sie eine starke Community und ein starkes Engagement brauchen.“

Generell sichert Sony zu, dass man nach wie vor aufregende Singleplayer- und Story Games entwickeln wird, alleine deshalb, da diese sich unglaublich erfolgreich verkaufen.

Wie lange wird die PS4 noch unterstützt?

Auch zum Support der PS4 hat sich Sony noch einmal geäußert, den man zuvor für längere Zeit in Aussicht stellte. Das hat sich inzwischen etwas geändert, wonach man die PS4 zwar nicht komplett fallen lassen wird, hier geht man aber zu einer von Fall-zu-Fall-Entscheidung über, ob man Spiele wie das kommende God of War noch auf der Last-Gen Konsole veröffentlichen wird. Nach aktuellem Stand ist God of War Ragnarök der vorerst letzte Titel, den Sony für PS4 garantiert zusichert.

Auf der anderen Seite sagt Hulst aber auch, dass man die Millionen PS4 Spieler nicht einfach vergessen wird.

„Wir möchten sicherlich nicht die Millionen aktiver Spieler auf PS4 vergessen und sicherstellen, dass es auch für sie großartige Spiele gibt“, so Hulst gegenüber Axios. „Wir prüfen das im Einzelfall.“

Die PS4 erreicht im nächsten Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum, was erfahrungsgemäß das Ende des gewöhnlichen Konsolen-Zyklus darstellt. Ab 2024 muss man sich dann einfach überraschen lassen, wie wichtig Sony die PS4 noch ist.