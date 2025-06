Sony über Xbox-Aus: Konkurrenz ja, Sorgen nein

Während Microsofts Zukunft im Konsolenmarkt weiterhin diskutiert wird, bleibt Sony betont gelassen. Beim jüngsten Investorentreffen äußerte sich PlayStation-Manager Hideaki Nishino zur möglichen Abkehr von Xbox aus dem klassischen Hardwaregeschäft – und erklärte, man schätze den Wettbewerb, sehe die eigene Strategie aber nicht in Gefahr.

Sony setzt auf Stabilität statt Reaktion

Auf die direkte Frage, ob ein möglicher Xbox-Rückzug gut oder schlecht für Sony sei, antwortete Nishino diplomatisch, aber deutlich: „Wir glauben, dass Wettbewerb in der Branche gesund ist und uns zu Innovationen antreibt.“

Er betonte weiter, dass viele Akteure gemeinsam zur Entwicklung der Spielebranche beitragen – und dass Sony seine Ausrichtung nicht an Spekulationen über andere Anbieter festmacht. „Wir sind überzeugt von unserer aktuellen Strategie“, so Nishino. Eine Neuausrichtung sehe man aktuell nicht als notwendig an, werde das Spielverhalten der Nutzer aber weiter genau beobachten.

Diese Aussagen passen zur bisherigen Haltung Sonys: ruhig bleiben, auf eigene Stärken setzen, andere machen lassen. In einer Zeit, in der Marktgrenzen ohnehin verschwimmen, ist das ein klares Signal der Selbstsicherheit.

Xbox: Keine klassische Konsole mehr?

Microsoft wiederum hatte zuletzt mehrfach versichert, dass neue Hardware geplant sei – doch der Weg könnte ein anderer werden. Laut Berichten aus verschiedenen Quellen, darunter Brancheninsider und Tech-Medien, arbeite das Unternehmen nicht mehr an einem eigenen Handheld-PC. Stattdessen scheint der Fokus auf Kooperationen mit etablierten Hardware-Herstellern wie Asus zu liegen.

Auch wird immer wieder spekuliert, dass Microsoft in Zukunft eher offene Plattformen anbieten möchte, die sich stärker an PC-Architekturen orientieren – weniger klassische Konsole, mehr hybrides System. Konkrete Details fehlen allerdings weiterhin.

Ob Microsoft sich also wirklich aus dem Konsolengeschäft verabschiedet oder lediglich das Konzept überdenkt – für Sony ist das offenbar kein Grund zur Nervosität. Denn die eigentliche Konkurrenz kommt zunehmend von anderen Seiten: Die neue Nintendo Switch 2 verkauft sich bereits millionenfach, während der PC-Markt konstant stark bleibt. Und auch Streaming-Dienste, Mobile Games und soziale Medien fordern die Zeit und Aufmerksamkeit der Spieler stärker denn je.

Was meint ihr: Braucht die Branche eine klassische Xbox – oder ist der Konsolenkrieg längst vorbei? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.