Sony übernimmt Publishing für Daba: Land of Water Scar – Release erst 2027

Sony Interactive Entertainment bringt das Action-RPG „Daba: Land of Water Scar“ weltweit auf die Konsole. Entwickler Dark Star strebt eine Veröffentlichung im Frühjahr 2027 an.

Das Projekt entstammt dem China Hero Project, über das Sony seit Jahren gezielt Entwicklerteams aus China fördert. Bisher fehlte dem Titel ein fester Vertriebspartner für den weltweiten Markt. Diese Lücke ist jetzt geschlossen. Der Release wurde trotzdem nur grob angekündigt, ein Dämpfer für alle, die nach den ersten Lebenszeichen auf ein exaktes Datum gehofft hatten.

Ein Blick auf das Setting

In Daba übernehmt ihr die Rolle von Adan. Ein Tonwesen, genannt Clayman, das in einer sterbenden Welt erwacht. Die Himmelsstützen sind eingestürzt, das Wasser vertrocknet und eine Seuche breitet sich aus. Das Gameplay setzt auf Nahkampf mit zwei Klingen. Ihr bewegt euch durch verschneite Ruinen und Wüsten, kämpft gegen verfallene Götter und sammelt deren Seelenfragmente.

Der neue State of Play-Trailer zeigt düstere Landschaften und schnelle Kämpfe – eine Ästhetik, die an klassische Soulslike-Titel erinnert. Die Szenen wirken flüssig, die Animationen sitzen. Sony greift hier nicht ohne Grund zu. Das Studio liefert optisch ab.

Der Haken bleibt das Zeitfenster. Ein Release im Frühjahr 2027 bedeutet noch mehrere Monate Entwicklung und eine potenzielle Verschiebung. Entwicklungen aus dem China Hero Project neigen dazu, über Jahre in der Versenkung zu verschwinden, bevor konkretes Material erscheint. Sony muss den Spielfluss über diesen Zeitraum aufrechterhalten.

Das Publishing durch Sony garantiert „Daba: Land of Water Scar“ das nötige Budget und weltweite Sichtbarkeit. Der Release im Frühjahr 2027 nimmt dem frischen Trailer aber sofort den Schwung.

Reicht euch das gezeigte Doppelklingen-Gameplay aus dem Trailer, um das Spiel bis 2027 auf der Wishlist zu behalten, oder verliert ein Titel bei so langer Wartezeit euren Fokus?