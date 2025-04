Sony überrascht mit animierten Hintergründen – PS5-Update bringt neues Leben in den Startbildschirm

Sony hat still und heimlich neue Features für die PS5 freigeschaltet, die Fans von visueller Abwechslung freuen dürfte: Animierte Hintergründe für den Welcome Hub der Konsole. Ohne großes Aufsehen oder vorherige Ankündigung erhalten derzeit immer mehr Spieler eine Systembenachrichtigung, die über das kleine, aber feine Update informiert.

Das Besondere daran: Es handelt sich nicht um ein klassisches Firmware-Update, sondern um ein separates Systemfunktions-Update, das automatisch aktiviert wird – ganz ohne zusätzlichen Download. Wer überprüfen möchte, ob die neuen Hintergründe bereits verfügbar sind, kann einfach den Welcome Hub aufrufen, den Reiter „Hintergründe“ auswählen und dort unter „Spiele“ nachsehen.

Neue Dynamik auf dem Dashboard: Diese Spiele erhalten animierte Hintergründe

Mit dabei sind animierte Motive zu einigen der beliebtesten PlayStation-Titel der letzten Jahre: God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls, Horizon, Days Gone Remastered und auch ein Titel namens Ghost of Yotei, bei dem es sich möglicherweise um einen Platzhalter oder einen kommenden Release handelt. Bereits zuvor gab es ein einziges animiertes Theme mit Astro Bot – mit dem aktuellen Update wird die Auswahl deutlich erweitert.

Die Hintergründe bringen frischen Wind auf die Startseite und erinnern ein wenig an die dynamischen Designs der PS4-Ära, die bei vielen Spielern bis heute beliebt sind. Es bleibt zwar ein rein kosmetisches Feature, aber eines, das zeigt, dass Sony weiterhin daran arbeitet, der Benutzeroberfläche der PS5 neue Funktionen zu verleihen.

Kleine Updates, große Wirkung – aber wo bleiben die Jubiläums-Themen?

Noch offen ist die Frage, wann – oder ob – die angekündigten 30-Jahre-Jubiläums-Themen für die PS5 zurückkehren. Diese hatte Sony vor einiger Zeit in Aussicht gestellt, nachdem viele Fans sich die Rückkehr der klassischen PS1-, PS2- und PS3-Themen gewünscht hatten. Bisher fehlt hierzu jedoch ein offizielles Update.

Trotzdem sorgt das aktuelle Update für positive Resonanz: Es ist ein kleiner, aber spürbarer Schritt in Richtung einer individuelleren PS5-Erfahrung – und wer weiß, vielleicht ist das erst der Anfang.