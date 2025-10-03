Sony und das Storytelling: Immer das gleiche Muster oder Markenzeichen?

Ein neuer Meinungsartikel auf IGN sorgt für Diskussionen. Viele PlayStation-Blockbuster von Sony würden zu oft die gleichen Themen aufgreifen, allen voran Trauer und Rache. Der Vorwurf: Spiele wie The Last of Us Part II, God of War Ragnarök oder das jüngst erschienene Ghost of Yotei variieren zwar im Setting, landen erzählerisch aber immer wieder bei ähnlichen Grundmotiven.

Woher kommt der Vorwurf?

Sony hat sich in den letzten zehn Jahren einen Ruf als Produzent von erzählerisch dichten Singleplayer-Epen erarbeitet. Langlebige Reihen wie Uncharted, God of War oder The Last of Us sind ein Aushängeschild – samt filmischer Inszenierung, hoher Produktionswerte und Charaktertiefe. Genau das sorgt jedoch für Kritik: Viele Spieler sehen Parallelen zwischen den emotional aufgeladenen Erzählungen und dem über Jahre verfeinerten „Sony-Formel“-Look – Third-Person, ernste Themen, familiäre Verluste.

Einerseits ist der rote Faden unverkennbar. Figuren wie Ellie, Kratos oder nun Atsu aus Ghost of Yotei kämpfen häufig mit ähnlichen Traumata. Andererseits lässt sich ein vergleichbares Muster auch in anderen Medien finden: Hollywood greift seit Jahrzehnten auf Archetypen wie „Racheheld“ oder „tragischen Vater“ zurück. Der Unterschied: Sony bündelt diese Ansätze auffällig häufig innerhalb eines Publisher-Portfolios.

Blick auf das größere Bild

Dass Sony „nur“ Geschichten über Trauer erzählt, ist jedoch verkürzt. Horizon Forbidden West setzt auf jugendliche Science-Fiction-Elemente, Ratchet & Clank bleibt bunte Actionkomödie, Astro Bot liefert charmantes Familienprogramm, und auch Titel wie Gran Turismo oder Helldivers 2 passen nicht in das „Sad Dad“-Schema. Die Wahrheit liegt also zwischen Wiederholung und Vielfalt.

Für PlayStation-Fans stellt sich die Frage: Erwartet man weiterhin große, cineastische Dramen, oder sehnt man sich nach mehr Experimenten? Sony selbst versucht, über Live-Service-Projekte wie Concord oder Nischenproduktionen wie Stellar Blade neue Akzente zu setzen. Der Erfolg dieser Experimente ist allerdings wechselhaft, und genau deshalb bleibt die sichere Bank oft das „Cinematic Singleplayer“-Modell.

Sony ist mit dieser Erzählweise nicht allein, aber auffällig konsequent. Ob das ermüdend oder beeindruckend wirkt, hängt stark vom eigenen Geschmack ab. PlayStation hat sich mit dieser Art von Storytelling zumindest ein Markenzeichen geschaffen, und solange Millionen Spieler damit glücklich sind, dürfte sich daran wenig ändern.