Sony verhängt strengsten Maulkorb nach Disc-Aus: Interne Richtlinien geleakt

Ein Leak aus dem Umfeld der PlayStation-Studios offenbart das Ausmaß der internen PR-Vorkehrungen bei Sony Interactive Entertainment. Nach der angekündigten Einstellung der Discfabrikation sieht sich der Konzern einer anhaltenden Welle der Kritik ausgesetzt und reagiert mit strengsten Kommunikationsregeln für die eigene Belegschaft.
Schweigen als Medienstrategie
Sony stellte Anfang des Monats klar, dass die Produktion physischer Datenträger im Januar 2028 ersatzlos ausläuft. Die Reaktion der Kundschaft folgte prompt. Kommentare unter offiziellen Beiträgen verharren seit Wochen auf Rekordniveau. Die Führungsetage überrascht das nicht.
Die ehemalige Mitarbeiterin von Santa Monica Studio, Alanah Pearce, bestätigte interne Anweisungen an Angestellte der First-Party-Studios. Die Vorgaben zur Social-Media-Nutzung bezüglich des Disc-Stops seien die restriktivsten in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Der Konzern rechnete fest mit dem Widerstand. Um unkontrollierte Aussagen zu verhindern, verordnete das Management eine vollständige Kontaktsperre nach außen.
„Mitarbeiter der PlayStation First-Party-Studios erzählten mir, dass Sony für diesen speziellen Fall die strengsten Social-Media-Richtlinien herausgegeben habe, die sie je gesehen hätten. […] Sony teilt seinen Mitarbeitern durchaus regelmäßig mit, was sie zu bestimmten Themen sagen dürfen und was nicht. […] Aber in diesem Fall sind die Richtlinien offenbar die strengsten, die die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, jemals in Bezug auf die öffentliche Kommunikation erlebt haben. […] Sie hätten das nur getan, wenn sie gewusst hätten, dass es zu einem riesigen PR-Problem kommen würde. Das ist für sie keine Überraschung.“
Fakten wiegen schwerer als Kundenproteste
Ein Abrücken von diesem Kurs ist ausgeschlossen und das Ausitzen verläuft nach dieser Darstellung wie geplant. Der Umbau der Produktionsstätten läuft bereits. Die konzerneigene Discfabrik in Österreich könnte zur Fertigungsstätte für Mikrolinsen umgerüstet werden, deren Bauteile als Schlüsselkomponenten für Rechenzentren im Bereich der künstlichen Intelligenz dienen.
Die finanzielle Marge bei Hardware und Datenträgern schrumpft seit Jahren. Der Schwenk in den Wachstumsmarkt AI verspricht höhere Erträge als das Pressen von Blu-rays. Die Verträge für die Umrüstung sind unterzeichnet. Der Prozess ist unumkehrbar. Marktanalysen wogen schwerer als die Bindung zur physischen Sammlerschaft. Das Ergebnis steht fest.
Für Spieler ändert der Maulkorb nichts an den Fakten. Die Digitalisierung des Konsolenmarktes wird bis 2028 rigoros durchgezogen, ungeachtet des digitalen Protests. Wer Spiele besitzen möchte, muss sich auf dem Gebrauchtmarkt eindeuten oder den Systemwechsel akzeptieren. Sonys Schweigen ist keine Hilflosigkeit, sondern schlicht Business.
Ist doch ganz einfach, Sony komplett boykottieren, nichts mehr kaufen und die Konsolen in den Regalen verstauben lassen, PS6 ebenfalls komplett ignorieren.
Sinnloser Boykott, wenn man nichts mehr kauft dann bestätigt das Sony nur das Physikalische Medien niemand mehr kauft. Außerdem schadet es dem Einzelhandel noch oben drauf. Ps6 liegen zu lassen ist aber wieder gut.
Ihr seid doch alle des Lesens mächtig.
Lest Euch mal Sonys Lizenzbedingungen vollständig durch:
Wenn ein Spiel aus dem Store verschwindet, wird auch die dazu gehörige Disc-Version gesperrt.
Nur mal so nebenbei.
Jan Vollenbröker „Wenn ein Spiel aus dem Store verschwindet, wird auch die dazugehörige Disc-Version gesperrt.“
ist nicht durch Sonys AGB belegt.
Was tatsächlich gilt:
✅ Ein Disc-Spiel bleibt grundsätzlich spielbar, auch wenn es später aus dem PlayStation Store entfernt wird.
✅ Es gibt viele Beispiele von Spielen, die delistet wurden, deren Disc-Versionen aber weiterhin funktionieren.
❌ Es gibt keine bekannte AGB-Klausel, die besagt, dass Sony deshalb Disc-Versionen sperren darf.
Es gibt allerdings Ausnahmen, die nichts mit dem Store zu tun haben:
Das Spiel ist ein reines Online-Spiel und die Server werden abgeschaltet.
Das Spiel benötigt zwingend eine Online-Aktivierung oder einen externen Dienst, der eingestellt wird.
Es handelt sich um Sonderfälle wie Betas oder zeitlich begrenzte Inhalte.
In diesen Fällen kann auch eine Disc irgendwann nicht mehr nutzbar sein – aber nicht, weil das Spiel aus dem Store verschwunden ist.
Ich nutze gerne den Gebrauchtmarkt für die Disks. Ich habe sehr viele Sales bei Playstation in ihrem Store miterlebt. Ich beobachte einige Spiele seit Jahren, habe mehr als genug zum spielen und es hat keine Eile diese Spiele zu erwerben. Der Preis in den Sales hat sich für diese Spiele nicht um einen Cent verändert. Die Jahre vergehen, der Preis bleibt. Bei Steam wären diese Spiele längst in einem günstigeren Bundle gelandet.