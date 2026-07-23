Sony verhängt strengsten Maulkorb nach Disc-Aus: Interne Richtlinien geleakt

Ein Leak aus dem Umfeld der PlayStation-Studios offenbart das Ausmaß der internen PR-Vorkehrungen bei Sony Interactive Entertainment. Nach der angekündigten Einstellung der Discfabrikation sieht sich der Konzern einer anhaltenden Welle der Kritik ausgesetzt und reagiert mit strengsten Kommunikationsregeln für die eigene Belegschaft.

Schweigen als Medienstrategie

Sony stellte Anfang des Monats klar, dass die Produktion physischer Datenträger im Januar 2028 ersatzlos ausläuft. Die Reaktion der Kundschaft folgte prompt. Kommentare unter offiziellen Beiträgen verharren seit Wochen auf Rekordniveau. Die Führungsetage überrascht das nicht.

Die ehemalige Mitarbeiterin von Santa Monica Studio, Alanah Pearce, bestätigte interne Anweisungen an Angestellte der First-Party-Studios. Die Vorgaben zur Social-Media-Nutzung bezüglich des Disc-Stops seien die restriktivsten in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Der Konzern rechnete fest mit dem Widerstand. Um unkontrollierte Aussagen zu verhindern, verordnete das Management eine vollständige Kontaktsperre nach außen.

„Mitarbeiter der PlayStation First-Party-Studios erzählten mir, dass Sony für diesen speziellen Fall die strengsten Social-Media-Richtlinien herausgegeben habe, die sie je gesehen hätten. […] Sony teilt seinen Mitarbeitern durchaus regelmäßig mit, was sie zu bestimmten Themen sagen dürfen und was nicht. […] Aber in diesem Fall sind die Richtlinien offenbar die strengsten, die die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, jemals in Bezug auf die öffentliche Kommunikation erlebt haben. […] Sie hätten das nur getan, wenn sie gewusst hätten, dass es zu einem riesigen PR-Problem kommen würde. Das ist für sie keine Überraschung.“

Fakten wiegen schwerer als Kundenproteste

Ein Abrücken von diesem Kurs ist ausgeschlossen und das Ausitzen verläuft nach dieser Darstellung wie geplant. Der Umbau der Produktionsstätten läuft bereits. Die konzerneigene Discfabrik in Österreich könnte zur Fertigungsstätte für Mikrolinsen umgerüstet werden, deren Bauteile als Schlüsselkomponenten für Rechenzentren im Bereich der künstlichen Intelligenz dienen.

Die finanzielle Marge bei Hardware und Datenträgern schrumpft seit Jahren. Der Schwenk in den Wachstumsmarkt AI verspricht höhere Erträge als das Pressen von Blu-rays. Die Verträge für die Umrüstung sind unterzeichnet. Der Prozess ist unumkehrbar. Marktanalysen wogen schwerer als die Bindung zur physischen Sammlerschaft. Das Ergebnis steht fest.

Für Spieler ändert der Maulkorb nichts an den Fakten. Die Digitalisierung des Konsolenmarktes wird bis 2028 rigoros durchgezogen, ungeachtet des digitalen Protests. Wer Spiele besitzen möchte, muss sich auf dem Gebrauchtmarkt eindeuten oder den Systemwechsel akzeptieren. Sonys Schweigen ist keine Hilflosigkeit, sondern schlicht Business.