Sony verhandelt Disc-Ausstieg mit dem Handel: Code-in-a-Box wird Standard ab 2028

Sony stellt die Produktion der Discs für PlayStation-Spiele im Januar 2028 ein und verhandelt mit dem weltweiten Einzelhandel über reine Code-in-a-Box-Verkäufe als künftigen Branchenstandard.
Sony-CEO Lin Tao wählte auf der Investorenkonferenz zum ersten Quartal 2026 bewusst neutrale Worte: Man spreche mit den Partnern, um „Win-win-Situationen“ zu schaffen. Das bedeutet im Klartext: Die Form des Vertriebs ändert sich komplett, der Ort des Verkaufs bleibt erhalten.
Die Illusion der Physis: Code im Kunststoffgehäuse
Sony gibt das Ende der Disc nicht auf Druck des Handels auf. Das zeigt der Blick nach Österreich: Das Werk in Thalgau rüstet derzeit für rund 30 Millionen Euro auf die Fertigung optischer Mikrolinsen um. Die Kette ist unterbrochen. Wenn Lin Tao betont, dass Retail-Partner wichtig bleiben, spricht sie nicht von Discs. Sie spricht vom Verkaufsraum.
Der Weg führt direkt in das Modell, das in Nordamerika längst Praxis ist. Der Kunde kauft im Markt eine Plastikhülle, in der statt des Datenträgers ein gedruckter Download-Code liegt. Der Handel behält so seine Marge. Sony spart Pressung, Logistik und Lagerhaltung. Die Disc ist tot.
Der Haken am Kompromiss
Für den stationären Handel löst das Code-in-a-Box-Prinzip nur die Hälfte des Problems. Der Markt behält Stellfläche und bedient das klassische Geschenkgeschäft. Der Gebrauchtmarkt bricht ab 2028 ersatzlos weg.
Händler wie GameStop leben nicht rein vom Verkauf versiegelter Neuware. Ein großer Teil des Ertrags stammt aus Inzahlungnahmen, Wiederverkäufen und der damit verbundenen Laufkundschaft. Eine Papierkarte in der Hülle bietet keinen Wiederverkaufswert. Ist der Code eingelöst, ist der Wert des Objekts verfallen.
Die Kritik der britischen Entertainment Retailers Association (ERA) greift genau hier. ERA-CEO Kim Bayley bezeichnete die Pläne als reine Konzernbequemlichkeit. Eine Download-Lizenz entzieht dem Käufer die Kontrolle über Weitergabe, Verleih und Langzeitarchivierung. Über 300.000 Unterschriften einer Online-Petition ändern an den Werks-Investitionen in Österreich nichts mehr.
Steelbooks ohne Inhalt für Europa
Europa tickt anders als der US-Markt. Märkte wie MediaMarkt, Saturn, FNAC oder Smyths vertrauen stark auf sichtbare Hardware- und Spielepräsentationen im Verkaufsraum.
Sony deutet „regionale Charakteristika“ an. Das läuft in der Praxis auf Kosmetik hinaus:
- Hochwertige Steelbooks, die exklusiv einen Download-Code enthalten.
- Collector’s Editions mit Statuen und Artbooks, aber ohne Datenträger.
- Physische Guthabenkarten mit exklusiven Vorbesteller-Inhalten oder Artwork.
Das System verschiebt die Kosten auf den Käufer. Er zahlt weiterhin den vollen Preis für die Verpackung, erhält aber nur das Nutzungsrecht an Daten auf den Sony-Servern.
Der Schritt von Sony ist rein strategischer Natur. Technisch ist das Ende der optischen Medien auf Konsolen ein logischer Schritt, den der PC-Markt vor zehn Jahren vollzogen hat. Für den Endverbraucher fällt damit allerdings das letzte Argument für eine Konsole weg: die Kontrolle über das gekaufte Produkt. Wer ab 2028 eine PlayStation-Hülle im Laden kauft, erwirbt kein Spiel mehr, sondern nur noch die Erlaubnis zum Herunterladen.
Ja dann war die ps5 die letzte Konsole.
Dann wird zur Konkurrenz gewechselt, von ms habe ich bislang keine solche Pläne gehört.
Das wird dann wie die XBOX Ecke im Mediamarkt enden.
Ich denke das Sony in Zukunft nur noch Geld machen wird mit ihren eigenen IPs. Da nur noch dafür dann dank der Exklusivität, eine PS6,… notwendig sein wird. Für alles andere kann man dann getrost zu Steam & anderen Plattformen greifen, da ja dann sowieso alles digital ist. Es gibt sicher nicht wenige, die auf Sony IPs vollkomnen verzichten können. Die wird Sony dann auch verlieren. Mal sehen ob sich der Laden komplett von seinen eigenen IPs tragen kann.
Absoluter Schwachsinn. Dann soll Sony die Plastikverpackung direkt mit entsorgen und nur noch Karten anbieten, wie bei den Guthabenkarten. Das Spart wertvolle Stellfläche, die die Märkte für was anderes nutzen können.
Dazu sehe ich es jetzt schon kommen, dass die Dinger unmittelbar nach der Eingabe des Code in der Tonne landen. Wer stellt sich den bitte ne leere Hülle mit nem nutzlosen Zettel drin noch ins Regal?
Und ich glaube auch nicht das es in Zukunft mehr collector editions geben wird, den letztendlich sind diese ja ein begrenztes Angebot und es würde absolut den Sinn verfehlen, jetzt Millionen davon herzustellen. Vor allem da sie teuerer sind als die Standard Version und nicht jeder 100-120 Euro aufwärts ausgeben wird oder den Kram will der da drinnen ist.
Denn „Code“ dürfen Sie gerne behalten. Sony 🙋♂️ ich bin dann mal weg.
Ehrlich gesagt ist das für mich ein erneuter Anreiz, den Handel ab 2028 wieder direkt unterstützen zu wollen.
Bisher habe ich mich schwer damit getan, auf direkte Verfügbarkeit zu verzichten & auf eine Version 1.0 Diskfassung zurückzugreifen, die sich mit dieser Fassung ohnehin bestenfalls in einem Zustand des Rohbaus oder Early Access ohne jeglichen Feinschliff befindet.
Somit erhalte ich wieder die Gelegenheit, auf eine schicke Box mit exakt dem Inhalt zurück zu greifen, den ich bevorzuge.
Ich begrüße diese Entwicklung & werde das unterstützen.