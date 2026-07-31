Sony verhandelt Disc-Ausstieg mit dem Handel: Code-in-a-Box wird Standard ab 2028

Sony stellt die Produktion der Discs für PlayStation-Spiele im Januar 2028 ein und verhandelt mit dem weltweiten Einzelhandel über reine Code-in-a-Box-Verkäufe als künftigen Branchenstandard.

Sony-CEO Lin Tao wählte auf der Investorenkonferenz zum ersten Quartal 2026 bewusst neutrale Worte: Man spreche mit den Partnern, um „Win-win-Situationen“ zu schaffen. Das bedeutet im Klartext: Die Form des Vertriebs ändert sich komplett, der Ort des Verkaufs bleibt erhalten.

Die Illusion der Physis: Code im Kunststoffgehäuse

Sony gibt das Ende der Disc nicht auf Druck des Handels auf. Das zeigt der Blick nach Österreich: Das Werk in Thalgau rüstet derzeit für rund 30 Millionen Euro auf die Fertigung optischer Mikrolinsen um. Die Kette ist unterbrochen. Wenn Lin Tao betont, dass Retail-Partner wichtig bleiben, spricht sie nicht von Discs. Sie spricht vom Verkaufsraum.

Der Weg führt direkt in das Modell, das in Nordamerika längst Praxis ist. Der Kunde kauft im Markt eine Plastikhülle, in der statt des Datenträgers ein gedruckter Download-Code liegt. Der Handel behält so seine Marge. Sony spart Pressung, Logistik und Lagerhaltung. Die Disc ist tot.

Der Haken am Kompromiss

Für den stationären Handel löst das Code-in-a-Box-Prinzip nur die Hälfte des Problems. Der Markt behält Stellfläche und bedient das klassische Geschenkgeschäft. Der Gebrauchtmarkt bricht ab 2028 ersatzlos weg.

Händler wie GameStop leben nicht rein vom Verkauf versiegelter Neuware. Ein großer Teil des Ertrags stammt aus Inzahlungnahmen, Wiederverkäufen und der damit verbundenen Laufkundschaft. Eine Papierkarte in der Hülle bietet keinen Wiederverkaufswert. Ist der Code eingelöst, ist der Wert des Objekts verfallen.

Die Kritik der britischen Entertainment Retailers Association (ERA) greift genau hier. ERA-CEO Kim Bayley bezeichnete die Pläne als reine Konzernbequemlichkeit. Eine Download-Lizenz entzieht dem Käufer die Kontrolle über Weitergabe, Verleih und Langzeitarchivierung. Über 300.000 Unterschriften einer Online-Petition ändern an den Werks-Investitionen in Österreich nichts mehr.

Steelbooks ohne Inhalt für Europa

Europa tickt anders als der US-Markt. Märkte wie MediaMarkt, Saturn, FNAC oder Smyths vertrauen stark auf sichtbare Hardware- und Spielepräsentationen im Verkaufsraum.

Sony deutet „regionale Charakteristika“ an. Das läuft in der Praxis auf Kosmetik hinaus:

Hochwertige Steelbooks, die exklusiv einen Download-Code enthalten.

Collector’s Editions mit Statuen und Artbooks, aber ohne Datenträger.

Physische Guthabenkarten mit exklusiven Vorbesteller-Inhalten oder Artwork.

Das System verschiebt die Kosten auf den Käufer. Er zahlt weiterhin den vollen Preis für die Verpackung, erhält aber nur das Nutzungsrecht an Daten auf den Sony-Servern.

Der Schritt von Sony ist rein strategischer Natur. Technisch ist das Ende der optischen Medien auf Konsolen ein logischer Schritt, den der PC-Markt vor zehn Jahren vollzogen hat. Für den Endverbraucher fällt damit allerdings das letzte Argument für eine Konsole weg: die Kontrolle über das gekaufte Produkt. Wer ab 2028 eine PlayStation-Hülle im Laden kauft, erwirbt kein Spiel mehr, sondern nur noch die Erlaubnis zum Herunterladen.