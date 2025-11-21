Sony verhindert PS5-Preisschock – dank cleverer Weitsicht

Die PS5 befindet sich aktuell in einer komfortablen Position. Laut einem Insider hat Sony frühzeitig große Mengen GDDR6-RAM zu günstigen Preisen eingekauft. Kurz- und mittelfristig besteht somit keine Gefahr, dass die PS5 von der globalen RAM-Knappheit betroffen ist, die durch den extremen Bedarf an KI-Rechenzentren erwartet wird.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern muss Sony also nicht in Panik geraten oder überstürzt die Preise anpassen, sondern kann einen dauerhaften Preisschock bei der PS5 verhindern. Dank dieser Strategie kann Sony Aktionen wie den Black Friday Sale anbieten, ohne wirtschaftlich unter Druck zu geraten.

Die Konsole ist derzeit so günstig wie selten zuvor und Fans müssen sich nicht hetzen, um noch ein Schnäppchen zu ergattern. Wer ohnehin eine PS5 plant, kann sich entspannt zurücklehnen, der PlayStation-Markt ist vorerst abgesichert.

Preisstabilität in Sicht

Die strategischen Einkäufe von Sony könnten laut dem Insider Moore’s Law is Dead in seinem aktuellen Podcast dafür sorgen, dass zukünftige Preiserhöhungen weitgehend vermieden werden. Während andere Hersteller aufgrund steigender Rohstoffkosten vermutlich über Preisaufschläge nachdenken müssen, kann Sony dank der gesicherten RAM-Vorräte flexibel bleiben. Der Insider deutet sogar an, dass die PS5 im Jahr 2026 besonders attraktiv sein könnte, insbesondere, wenn Konkurrenzprodukte wie die Xbox Series X deutlich teurer bleiben.

Wer jetzt noch nicht kauft, muss somit nicht befürchten, dass die Konsole in wenigen Monaten unerschwinglich wird. Der Markt im PlayStation-Kosmos bleibt überraschend stabil, eine Seltenheit in Zeiten von Chip- und Speicherknappheit. Wie lange Sony hier vorgesorgt hat, ist natürlich unklar.

Exklusive Modelle und globale Unterschiede

Neben den klassischen Konsolenmodellen gibt es seit heute eine spezielle PS5-Edition, die ausschließlich in Japan nutzbar ist. Während man anfänglich von einer starken Subventionierung dieses Preises ausging, kann nun dank gut geplanter Lagerbestände von einem potenziellem Nullsummen-Geschäft ausgegangen werden, ein Luxus, den sich andere Hersteller aktuell kaum leisten können.

Insgesamt zeigt Sony mit der PS5, dass Weitsicht, Planung und rechtzeitige Investitionen entscheidend sind, um in einem schwierigen Hardwaremarkt die Oberhand zu behalten. Wer aktuell zuschlägt – sei es im Black Friday Sale oder bei einer exklusiven japanischen Variante – profitiert von genau dieser Strategie.