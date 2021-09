Sony verlost PS5 Konsolen mit recht guten Chancen beim Kauf eines OLED-TVs

Sony startet die nächste Promotion-Aktion für ihre aktuellen OLED-TVs, die diesmal die Chance auf eine PS5 gewähren. Gab es anfänglich lediglich ein PSN Guthaben dazu, sowie zuletzt Cashback, ist es nun die begehrte Konsole an sich.

Wer im Aktionszeitraum 27.09. bis 31.10.2021 einen BRAVIA OLED TVs erwirbt und diesen anschließend registriert (4 Wochen nach Kauf bis spätestens zum 05.12.2021) hat die Chance auf eine PlayStation 5 Disc Edition.

Beim Kauf eines BRAVIA OLED TVs ab 65“ gewinnt zum Beispiel jeder 3. Teilnehmer eine PS5; beim Kauf eines 55‘‘ TVs oder kleiner gewinnt jeder 10. Teilnehmer eine PS5 Konsole. Die Verlosung findet in dem Fall nach dem Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern im Dezember statt.

Qualifizierte TV Modelle

Mitmachen tun dabei die bekanntesten Händler, darunter Media Markt, Saturn, Euronics, Otto und Co, die auch immer wieder super Angebote im OLED-Bereich haben. Die Preise für die Geräte fallen in diesem Jahr ohnehin ungewöhnlich schnell, insbesondere bei Größen ab 65 Zoll ließ sich schon das ein oder andere Megaschnäppchen mitnehmen.

Sony OLED TVs bei:

Die Aktionsseite zum Registrieren für die Teilnahme findet ihr dann unter diesem Link, was ab dem 25. Oktober 2021 möglich sein wird.

Die neuen Sony OLED TVs bieten natürlich alles, was das PS5 Gamer-Herz begehrt, darunter HDMI 2.1, VRR via Update, 120fps Support, 4K-Auflösung, ALLM via Update, virtuellen Surroundsound mittels Accoustic Surface+ und vieles mehr.

Im Grunde also die perfekte Kombination aus PS5 und TV, da beides von Sony aufeinander abgestimmt ist. Sony TVs zählen zudem zu den Spitzenreitern im OLED-Bereich, was Bildqualität und Features angeht.