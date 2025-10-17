Sony verschenkt 3 Monate PlayStation Plus Premium

Sony zeigt sich kurz vor dem Weihnachtsgeschäft spendabel, zumindest auf den ersten Blick. Wer bis zum 21. Oktober eine PS5 oder PS5 Pro aktiviert, erhält drei Monate PlayStation Plus Premium kostenlos. Das gilt laut Sony unabhängig vom Händler, da das Angebot direkt über das PSN aktiviert wird. Ein Code ist also nicht nötig.

Normalerweise kostet das Premium-Abo für drei Monate rund 50 EUR. Damit gleicht Sony zumindest teilweise die Preiserhöhung aus, die im August bei allen PS5-Modellen um rund 50 Euro erfolgte. Das ist besonders lohnenswert, wenn man von jüngsten PS5-Aktionen profitierte.

So funktioniert das Angebot

Wichtig: Die Konsole muss bis spätestens 21. Oktober online eingerichtet werden, um das Angebot zu erhalten. Neue Nutzer müssen beim Setup die Premium-Stufe auswählen – wer „Essential“ oder „Extra“ anklickt, geht leer aus.

Auch bestehende Abonnenten profitieren. Laut Sony erhalten sie innerhalb von fünf Tagen nach der PS5-Aktivierung einen Link, über den sie die drei Gratis-Monate bis 30. Oktober einlösen können. Die Laufzeit wird dann einfach auf das bestehende Abo aufgeschlagen, egal ob es monatlich, vierteljährlich oder jährlich läuft.

Nach Ablauf verlängert sich das Abo automatisch, kann aber wie gewohnt über die Kontoeinstellungen deaktiviert werden.

Was ist PlayStation Plus Premium überhaupt?

Premium ist Sonys höchste Abo-Stufe und bietet neben den Vorteilen von „Essential“ (Online-Play, monatliche Spiele) und „Extra“ (Spielekatalog mit PS4- und PS5-Titeln) auch Cloud-Streaming, Klassiker aus PS1-, PS2- und PSP-Zeiten sowie Game Trials.

Im Oktober kommen unter anderem Titel wie das Silent Hill 2 Remake, Yakuza: Like a Dragon und Until Dawn dazu – ein ordentliches Line-up, das Premium derzeit wieder interessanter macht.

Der Deal ist kein Mega-Geschenk, aber ein fairer Bonus für alle, die ohnehin mit einer PS5 oder PS5 Pro liebäugeln. Drei Monate Premium lohnen sich vor allem für Spieler, die Klassiker nachholen oder Streaming ausprobieren wollen. Wer bereits im Abo steckt, freut sich über eine unkomplizierte Verlängerung, immerhin etwas, das bei Sony nicht selbstverständlich ist.

Ob das reicht, um die jüngste Preiserhöhung zu vergessen, ist eine andere Frage. Aber als kleiner Anreiz im Vorfeld der Feiertage? Durchaus clever.