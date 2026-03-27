Sony verspielt das PS5 Pro-Momentum: 900 EUR sind die falsche Antwort

Gerade erst hat Sony mit dem Rollout von PSSR 2.0 technisch geliefert und die PS5 Pro als ultimative 4K-Maschine positioniert. Doch die Gerüchte um eine Preiserhöhung auf 900 EUR drohen diesen Erfolg im Keim zu ersticken.

Sony steht vor einem kommunikativen Scherbenhaufen: Während Technik-Enthusiasten noch die saubere Bildruhe und die Performance-Sprünge von PSSR 2.0 in Titeln wie Alan Wake 2 oder Silent Hill f feiern, ziehen dunkle Wolken am Preishimmel auf. Ein Preisaufschlag von 100 EUR für eine Konsole, die bereits zum Launch die Schmerzgrenze vieler Spieler überschritten hat, ist ein gefährliches Signal.

Technik-Hype trifft auf Preis-Realität

Mit PSSR 2.0 hat Mark Cerny bewiesen, dass die Hardware der PS5 Pro durch intelligente KI-Skalierung weit über ihre nominellen Teraflops hinauswachsen kann. Die Artefakte der ersten Version sind Geschichte, das Flimmern in feinen Details wurde eliminiert. Es war der Moment, in dem die PS5 Pro endlich ihre Daseinsberechtigung gegenüber der Standard-Konsole untermauert hat.

Doch Hardware-Power allein gewinnt keine Generation, wenn der Zugang dazu für die breite Masse unbezahlbar wird. Eine PS5 Pro für 899,99 EUR – wohlgemerkt weiterhin ohne Disc-Laufwerk – rückt das Gerät endgültig aus dem Wohnzimmer in die Nische der Luxus-Gadgets.

Die Rechtfertigung wackelt

Sony wird vermutlich die Inflation und die durch den globalen KI-Boom verknappten Speicherbausteine als Sündenbock für die Preisgestaltung vorschieben, doch für den Endkunden spielt diese interne Kalkulation letztlich keine Rolle. In der Realität verschwindet bei einem Systempreis von fast 1.000 EUR – rechnet man das separat erhältliche Laufwerk und den Standfuß fairerweise dazu – das ehemals wichtigste Argument der Konsole: das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber einem Gaming-PC.

Zudem reißen 900 EUR für ein bloßes Mid-Gen-Upgrade massive psychologische Barrieren ein und wirken wie ein riskanter Testlauf für die PS6. Sollten die Spieler diesen Preis zähneknirschend schlucken, setzt das ein gefährliches Signal für die Zukunft: Die nächste Konsolengeneration wird dann mit Sicherheit nicht günstiger werden.

Strategischer Fehler zum falschen Zeitpunkt

Das Timing könnte kaum schlechter sein. Sony hat die Community gerade erst davon überzeugt, dass die PS5 Pro durch Software-Updates (PSSR 2.0) immer besser wird. Eine Preiserhöhung torpediert diese „Value-Added“-Strategie massiv. Wer investiert in eine Plattform, deren Einstiegshürde kontinuierlich steigt, anstatt mit fortschreitender Lebensdauer zu sinken?

Sony riskiert, den hart erarbeiteten Tech-Bonus von PSSR 2.0 durch Gier oder schlechtes Wirtschaften zu verspielen. Für Spieler bedeutet das: Die PS5 Pro wird vom „Must-Have für Enthusiasten“ zum „Vorsicht-Investment“. Sollten die 900 EUR Realität werden, ist die PS5 Pro kein technisches Statement mehr, sondern ein Symbol für eine Branche, die den Kontakt zur Basis verliert. Wer noch eine PS5 Pro zum „alten“ Preis findet, sollte jetzt zugreifen – oder den PC-Markt wieder genauer beobachten.