Sony verteilt kostenloses PSN-Guthaben – Aber nicht für den großen Ausfall

„Uns ist bekannt, dass ein Systemfehler am 24.12.2024 dazu geführt hat, dass Benutzer Gutscheincodes im PlayStation Store nicht einlösen konnten. Ihr Konto wurde als betroffen identifiziert. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und haben Ihnen ein Guthaben in Höhe von 10 USD zur Verfügung gestellt. Ihr Gutschein sollte jetzt ebenfalls einlösbar sein, falls dies noch nicht geschehen ist. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Verständnis.“

What do you think?