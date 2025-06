Sony vor Milliarden-Deal? Mögliche Übernahme des nächsten Entertainment-Giganten im Gespräch

Es bewegt sich etwas bei Warner Bros. Discovery. Anfang Juni kündigte das Unternehmen an, sich bis Mitte 2026 in zwei eigenständige Geschäftsbereiche aufzuspalten: WBD Global Networks und WBD Streaming and Studios. Während ersteres sich auf das traditionelle Kabelgeschäft mit Sport- und Nachrichtensendern konzentriert, sollen künftig Streaming-Plattformen wie HBO Max, Film- und Serienproduktionen sowie die komplette Games-Sparte unter das neue Dach von WBD Streaming and Studios fallen.

Die Trennung wirkt auf den ersten Blick wie ein strategischer Fokus – auf den zweiten könnte sie aber auch als Vorbereitung für einen Verkauf interpretiert werden. Genau das vermutet die News-Seite SEScoops, die überraschend Sony als potenziellen Käufer ins Spiel bringt.

Warum gerade Sony?

Obwohl SEScoops primär aus dem Wrestling-Umfeld stammt, hat die Seite in der Vergangenheit mit gut informierten Leaks überrascht. Dennoch: Solche Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen – auch weil ein möglicher Deal selbst im besten Fall erst nach Abschluss der Aufspaltung offiziell werden könnte.

Strategisch würde ein Kauf aus Sonys Sicht Sinn ergeben. Mit Warner würde man Zugriff auf einige der größten Marken im Entertainment-Bereich erhalten: Harry Potter, Game of Thrones, DC – und nicht zu vergessen: Mortal Kombat. Vor allem in Kombination mit PlayStations Studios-Portfolio würde das eine neue Dimension erreichen, was Inhalte, Crossmedia-Projekte und Markenbindung betrifft.

Allerdings: Der Gaming-Zweig von Warner Bros. steht aktuell nicht besonders stabil da. Trotz des Mega-Erfolgs von Hogwarts Legacy scheiterten Titel wie Suicide Squad: Kill the Justice League oder Gotham Knights kommerziell. Dazu kam jüngst das Aus für Monolith und das offenbar gestrichene Wonder Woman-Spiel.

Gleichzeitig arbeitet Warner an einer internen Reorganisation: Die vier wichtigsten Marken – Harry Potter, Game of Thrones, DC und Mortal Kombat – stehen im Zentrum eines neuen Führungsmodells bei Warner Bros. Games. Ob das reicht, um den Bereich auf Kurs zu bringen, bleibt abzuwarten.

Exklusivität? Wohl kaum.

Ein häufig diskutierter Punkt bei solchen Übernahmen: Werden die Games künftig exklusiv auf PlayStation erscheinen? Eher nicht. Titel wie Hogwarts Legacy oder Mortal Kombat sind zu groß für Exklusivität. Selbst Sony hat das erkannt – und lässt Bungie nach wie vor auf mehreren Plattformen veröffentlichen.

Ein potenzieller Deal würde also vermutlich vor allem hinter den Kulissen wirken: bessere Finanzierung, besseres Publishing, mehr Synergien. Die Frage ist, ob Sony überhaupt bereit ist, das milliardenschwere Paket zu stemmen – und ob Warner nach der Umstrukturierung überhaupt verkaufen will.