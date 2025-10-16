Sony vs. Tencent: Light of Motiram als Horizon-Klon – Sony nennt Verteidigung „nonsense“

Sony hat in den USA die Gegenwehr gegen Tencent in der laufenden Klage um Light of Motiram deutlich verschärft. In einer aktuellen 35-seitigen Gerichtsakte bezeichnet Sony Tencents Verteidigung als „nonsense“ und wirft dem Konzern vor, hinter Shell Companies zu verschwinden, um Verantwortung zu vermeiden.

Hintergrund: Bereits im Juli hatte Sony Tencent verklagt, weil Light of Motiram angeblich Horizon „slavisch“ kopiere. Die Klage führt detailliert Horizon-typische Elemente wie Welt, Charaktere, Kreaturen und Musik auf. Tencent reagierte im September mit einem Antrag auf Abweisung der Klage, argumentierte, das Spiel sei noch nicht erschienen und man wolle keine „Monopolstellung für Genre-Konventionen“.

Der Streit um Release und Marketing

Sony entgegnet nun, dass die Verzögerung auf 2027 die bereits verursachten Schäden nicht aufhebt. „Das Damage is done – und es geht weiter“, heißt es in der Klageschrift. Laut Sony wurden Trailer, Screenshots und Marketingmaterial bereits global veröffentlicht, inklusive US-Plattformen wie Steam, Epic Games Store, YouTube und Discord. Spieler und Presse hätten die frappierende Ähnlichkeit mit Horizon sofort erkannt und kritisiert.

Ferner bemängelt Sony, dass Tencent den US-Markt gezielt anspricht. Das Unternehmen betreibe Light of Motiram über Tochterfirmen wie Aurora Studios, Level Infinite und Proxima Beta, doch die Muttergesellschaft Tencent Holdings sei der eigentliche Kopf, registriere die Markenrechte in den USA und betreibe die Domain lightofmotiram.com.

Ein Horizon-Klon so offensichtlich, dass Fans Alarm schlagen

Sony argumentiert, dass der Hauptcharakter von Light of Motiram stark an Aloy aus Horizon erinnert – rote Haare, markante Kleidung, ähnlicher Bogen. Fans und Journalisten hätten das sofort bemerkt, viele bezeichneten das Spiel als „Horizon-Ripoff“ oder „offensichtlichen Klon“. Laut Sony nutzt Tencent die Ähnlichkeit als Marketinginstrument, wodurch die Reputation von Horizon ausgebeutet werde.

Die Klage verdeutlicht, dass selbst große Publisher wie Tencent nicht ungestraft nahe an bestehenden Franchises entwickeln können, ohne rechtliche Risiken einzugehen. Für Spieler bedeutet das, dass Horizon-Fans künftig besser geschützt sein könnten, zumindest in den USA.

Sony fordert nun, Tencents Antrag auf Abweisung abzulehnen und gegebenenfalls die Klage zu erweitern, inklusive möglicher Discovery-Phase mit internen Dokumenten und Zeugenaussagen. Das Verfahren könnte sich über Monate ziehen, während Tencent weiterhin seine Marketingstrategie anpasst.