Sony weicht Disc-Aus auf: Nachproduktion für PS5-Spiele nach 2028

Sony rudert beim geplanten Ende der physischen Datenträger ein Stück zurück und behält Produktionskapazitäten für Nachbestellungen über die Frist hinaus ein. Dieses Detail ging bei der ursprünglichen Ankündigung etwas unter, dürfte aber für Erleichterung sorgen.

Die Frist steht, die Hintertür öffnet sich

Publisher können zusätzliche Auflagen bereits veröffentlichter PlayStation-Spiele auch nach dem Stichtag im Januar 2028 produzieren lassen. Ein internes Schreiben an Publisher bestätigt diese Ausnahmeregelung für das Presswerk im österreichischen Anif. Die Fabrik bereitet die Belegschaft zwar weiterhin auf die digitale Umstellung vor. Die Maschinen stehen für Bestandstitel aber vorerst nicht komplett still. Das ist ein Zugeständnis an den Handel.

Die Maßnahme betrifft ausschließlich Software, die vor Januar 2028 physisch auf den Markt gekommen ist. Komplett neue Veröffentlichungen auf Disc sind nach diesem Datum weiterhin ausgeschlossen und für die PS6 wird es sehr wahrscheinlich gar keine Discs geben. Sony reduziert die Fertigungslinien drastisch. Dennoch bedeutet die Entscheidung, dass erfolgreiche Katalogtitel nicht über Nacht vom Markt verschwinden.

NEW: Sony's private message to publisher/dev partners about discs also cited a consumer "shift"



But it included more explicit word that, after Jan 2028, partners "will still be able to place re-orders for existing PlayStation disc games”



More in item 2 https://t.co/lqXXnLAMZ1 pic.twitter.com/ZxwaAxOv97 — Stephen Totilo (@stephentotilo) July 3, 2026

Marktstrukturen erzwingen den Kompromiss

Der Schritt korrigiert eine Fehlkalkulation des Plattformbetreibers beim Übergang zur rein digitalen Distribution. Die Nachfrage nach physischen Sammlerversionen und das Geschäft mit Restbeständen im Einzelhandel bleiben ein relevanter Umsatzfaktor. Sony kann es sich wirtschaftlich nicht leisten, ertragreiche Dauerbrenner im Ladenregal ersatzlos zu streichen. Die Realität bremst den Konzern aus.

Für Publisher sinkt durch das Zugeständnis das Risiko bei der Erstauflage im Weihnachtsgeschäft 2027. Fehlkalkulationen bei der Stückzahl können korrigiert werden. Die Infrastruktur bleibt im Minimalbetrieb erhalten. Damit verschafft sich Sony die Option, den kompletten Ausstieg bei anhaltendem Widerstand der Käufer ohne Gesichtsverlust weiter zu verschieben.

Das absolute Disc-Aus ist vom Tisch, die digitale Wende kommt trotzdem. Für Spieler bedeutet das Moratorium lediglich eine Schonfrist für den Gebrauchtmarkt der aktuellen Konsolengeneration. Neue Spiele landen ab Februar 2028 als Code in der Cloud. Das bleibt unverändert.