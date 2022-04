Sony weitet Bemühungen für PC-Spiele aus, weitere Titel geleakt?

Sony wird auch weiterhin und kräftig in den PC-Markt investieren, nachdem erste Titel wie Days Gone, Horizon oder God of War bereits den Weg dorthin gefunden haben.

Das geht aus aktuellen Jobausschreibungen hervor, in denen man unter anderem nach einem Senior Director für PC Planning and Strategy sucht. Dessen Aufgabe wird es sein, die Strategie und die kommerziellen Aktivitäten innerhalb des Global Channel-Vertriebs zu planen und einen einzelnen, optimierten PC-Verkaufswachstums- und Geschäftsplan zur Umsetzung zu realisieren. Die schließt auch zukünftige Sektoren und Partnerschaften für kommerzielles Wachstum mit ein.

Damit ist klar, dass Sony den PC-Markt inzwischen als so erfolgreich erachtet, dass man auch dort mehr und mehr PlayStation-Spiele finden wird. Einziger Wermutstropfen für die PlayStation Fans ist bislang, dass Sony gleichzeitige Day One Releases ausschließt.

Weitere Spiele auf dem Weg

Welches PlayStation Franchise als nächstes den Weg auf den PC findet, ist derzeit noch unklar. Als ziemlich sicher gelten aber Horizon Forbidden West und God of War Ragnarök auf absehbare Zeit, ebenso sicherlich auch The Last of Us irgendwann. Ein aktueller Leak sagt zudem auch Ratchet and Clank: Rift Apart, Demon Souls und Gran Turismo 7 voraus. Alle bisherigen PC-Spiele bieten sogar technische Vorteile gegenüber den PlayStation-Versionen, werden meist aber von externen Studios entwickelt, darunter Iron Galaxy (Uncharted), Blind Squirrel Games und Jetpack interactive (Ratchet & Clank) oder Nixxies (Ghost of Tsushima).

„Ab 2023 werden wir nur noch PS5-Exclusives von First-Party-Entwicklern sehen, während die Umstellung auf PC-Ports immer allmählicher wird.“ Reddit

In diesem Zuge hat Sony erst vor wenigen den Firmware-Updater für den Dualsense Controller veröffentlicht, damit dieser mit allen Features auf dem PC genutzt werden kann. Erste Spiele machen ohnehin schon Gebrauch von spezifischen Features, wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Bleibt abzuwarten, ab wann eine PlayStation Konsole mal überflüssig sein wird.