Sony will mit Markenübernahmen zum Entertainment-Konzern aufsteigen

Während die PlayStation für viele das Synonym von Sony ist, denkt der Konzern inzwischen größer. Statt nur Spiele und Hardware zu verkaufen, will man zum globalen Unterhaltungs-Hub werden. Das Mittel zum Zweck sind Markenrechte, Beteiligungen und die enge Verzahnung von Games, Filmen und Anime.

Seit 2017 hat Sony nach eigenen Angaben rund 1,9 Billionen Yen (10,9 Mrd. Euro) in den Erwerb von Rechten und Anteilen gesteckt, unter anderem bei Bandai Namco und Kadokawa, dem Verlag hinter Manga-Hits wie Re:Zero oder Sword Art Online.

Crunchyroll als Blaupause

Ein Beispiel für diese Strategie liefert die US-Tochter Crunchyroll, die am 9. Oktober in den USA und Kanada Crunchyroll Manga startet. Dort landen große Namen wie One Piece oder Jujutsu Kaisen direkt beim Publikum. Der Hintergedanke: Erfolgreiche Manga sollen schneller zu Filmen oder Spielen werden, ohne den klassischen Zwischenschritt über eine Anime-Adaption.

In Sonys Eigenbeschreibung klingt das fast schon poetisch: Man wolle das Modell eines „Unterhaltungshandelsunternehmens“ etablieren. Übersetzt heißt das: Alles, was Reichweite bringt, wird verwertet, vom Manga-Band über die Serie bis hin zum Blockbuster-Game auf der PlayStation.

Inspiration von Mitsubishi & Co.

Analysten ziehen laut Nikkei Asia Parallelen zu großen japanischen Handelshäusern wie Mitsui oder Mitsubishi, die mit Beteiligungen und Transparenz ihren Marktwert massiv steigern konnten. Bei Sony fehlt diese Transparenz bislang. Das Unternehmen kommuniziert Zielgrößen wie ein jährliches Betriebswachstum von zehn Prozent, bleibt aber Details zu Cashflows und Gewinnen schuldig Kurz: Der Plan klingt gut, doch wer Zahlen sucht, bekommt bisher eher Schlagworte als Fakten.

Parallel treibt Sony die interne Vernetzung voran. Mit dem System Pollinator Network, das auf generativer KI basiert, sollen Fachkräfte über Sparten hinweg zusammenarbeiten. Laut Sony wurden so bereits über 200 Projekte gestartet, darunter der Transfer von Spieletechnologien in Filmproduktionen. Klingt nach Innovation, riecht aber auch nach Buzzword-Bingo.

Was heißt das für die Branche?

Für Spieler und Zuschauer könnte das bedeuten: Inhalte aus einer Hand, schneller umgesetzt, enger verzahnt. Wer One Piece liest, soll im besten Fall bald den passenden Film streamen und das begleitende PlayStation-Game spielen können.

Für die Branche bleibt die Frage: Wird Sony der transparente Entertainment-Riese à la Mitsubishi – oder bleibt es beim nebulösen Versprechen, irgendwann mal alles miteinander zu verknüpfen?