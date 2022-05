Sony wird weiterhin in neue IPs und Studios investieren

Die Wachstumspläne von Sony und PlayStation sind noch lange nicht am Ende, wie man im aktuellen Statement zum Quartalsbericht untermauert. Neue IPs, Studios und Übernahmen sind demnach auch in den kommenden Jahren im größeren Stil eingeplant.

In Bezug auf neue IPs und die eigenen PlayStation Studios heißt es, dass man Investitionen tätigen wird, die zur Hälfte auf bestehende Marken und zur Hälfte auf neue IPs aufgewendet werden. Bereits in den vergangenen Jahren wurde dieser Anteil Schritt für Schritt erhöht, der bis 2025 dann 50 Prozent betragen wird.

Neben neuen Marken, die man selbst entwickelt oder möglicherweise dazu kauft, steht auch die Stärkung der PlayStation Studios im Fokus. Hier setzt man auf ein anorganisches Wachstum und die Ausweitung von Expertisen, wie mit der Übernahme von Bungie geschehen, die im Bereich Live-Service-Games viel Erfahrung mitbringen.

Hierzu heißt es:

„Wir sind sehr aktiv im Bereich M&A (Mergers and Acquisitions) und Investment“, so PlayStation Boss Jim Ryan. „Das Ziel dieser Investitionen besteht darin, unsere Kernstärke bei PlayStation Studios zu stärken, aber auch Know-how in Bereichen der Spieleentwicklung zu erwerben, in denen wir in der Vergangenheit keine nennenswerte Präsenz hatten. Die geplante Bungie-Partnerschaft ist ein großartiges Beispiel für Letzteres.“