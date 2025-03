Sony wirft fast 400 neue Spiele in die Cloud – die große Streaming-Offensive beginnt

Im Februar hat Sony das PlayStation Cloud-Gaming auf ein neues Level gehoben: Sage und schreibe 371 frische Spiele wurden dem Streaming-Katalog hinzugefügt – eine unfassbare Erweiterung, die das Angebot für Abonnenten massiv aufwertet. Berichte zum wöchentlichen Update nach neuen Cloud-Spielen zeigen, dass Sony mit dieser Welle die Gesamtzahl der PlayStation Cloud-Spiele nun an der Marke von 1.850 Titeln positioniert.

Cloud-Gaming als Zukunftsmodell

Doch was steckt hinter dieser massiven Expansion? Ganz klar: Sony will sich endgültig im umkämpften Cloud-Gaming-Segment behaupten. Während andere Anbieter mit Lizenzproblemen und technischen Hürden kämpfen, zündet PlayStation den Turbo und bietet seinen Nutzern eine unvergleichliche Auswahl an Spielen – jederzeit, überall.

Unter den neuen Cloud-Gaming-Hits finden sich Hochkaräter wie HELLDIVERS 2 und Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Zwei Action-Giganten, die auf Hochglanz polierte Schlachten und pures Adrenalin versprechen. Doch nicht nur Shooter-Fans kommen auf ihre Kosten – auch Rollenspiel-, Strategie- und Sportliebhaber finden jede Menge neue Inhalte, die per Stream sofort spielbar sind.

PlayStation Portal zieht nach

Der Wermutstropfen: Diese käuflichen Cloud-Spiele sind momentan nur auf einer PS5 nutzbar. Wer gehofft hat, sie auf dem PlayStation Portal genießen zu können, muss sich noch gedulden. Zwar wächst die Bibliothek auch hier kräftigt, bewegt sich aktuell jedoch nur in einem Rahmen von rund 200 Spielen.

Doch die Zeichen stehen dennoch gut: Jüngste Äußerungen von Sonys CEO deuten darauf hin, dass das PlayStation Portal bald noch stärker in die Cloud-Strategie integriert wird. Sollte das tatsächlich eintreffen, wäre das ein echter Gamechanger – und würde das PlayStation Portal zur günstigsten Eintrittskarte in die Welt von PlayStation machen.

Sony setzt ein unmissverständliches Signal: Cloud-Gaming ist keine Randerscheinung mehr, sondern ein fester Bestandteil der PlayStation-Zukunft. Und mit einem Streaming-Katalog, der beinahe explodiert, stellt sich nur noch eine Frage: Welche Spiele zockst du zuerst?