Sony würde ohne Call of Duty Milliarden verlieren, Nachteil für First-Partys?

Warum Sony so verbissen um Call of Duty und gegen die Übernahme von Activision / Blizzard durch Mircrosoft kämpft, erklärt sich womöglich durch jüngst aufgetaucht Dokumente der britischen CMA.

Laut diesen schöpft Sony alleine durch das Call of Duty-Franchise X Milliarden aus Hardware- und Softwareverkäufen, die ihnen am Ende fehlen würden. Das wiederum würde sich erheblich auf das eigene Geschäft niederschlagen.

Aus dem Bericht wird zitiert:

„In den Antworten der CMA Phase 1 macht Sony eine interessante Behauptung, dass Franchise-Unternehmen von Drittanbietern wie Call of Duty zur Finanzierung der Entwicklung von First Party-Spielen beitragen, was bedeutet, dass Sony ohne Hits wie CoD möglicherweise nicht in der Lage ist, hochkarätige 1P-Spiele anzubieten.“ Twitter

Kein God of War, Uncharted ohne Call of Duty?

Demnach würde Sony aus dem Geldern von Call of Duty & Co. ihren eigenen Marken wie God of War, Uncharted, The Last of Us usw. finanzieren, was dann nicht mehr möglich oder in diesem Umfang realisierbar wäre.

Im weiteren Gedankengang heißt es:

„Wir müssen uns fragen, wie viel Geld Sony allein mit Call of Duty verdient. Aber man könnte argumentieren, dass jedes im PS Store verkaufte Spiel technisch gesehen dazu beitragen könnte, First-Party-Titel zu finanzieren. Andererseits verkauft nicht jedes Franchise ~25 Millionen Exemplare in einem Jahr.“ Twitter

Wie sich die Behörden am Ende bei der Übernahme entscheiden, ist weiterhin offen. Microsoft betonte zuletzt, dass Xbox auch im Fall des Scheitern des Deals weiterhin bestehen würde und man wohl nach anderen Übernahmen Ausschau halten wird.

Optional steht die Frage im Raum, ob Microsoft die Übernahme auch ohne Call of Duty durchziehen würde?