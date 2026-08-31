Sonys Digital-Skeptizismus: Lizenzen statt Eigentum vor Gericht

Sonys Anwälte argumentieren in einer aktuellen Sammelklage, dass digitale Spielkäufe auf der PlayStation keineswegs echtes Eigentum bedeuten. Das sei für Kunden ohnehin selbstverständlich. Die Argumentation dahinter liest sich: wie es gerade passt.

Juristische Feinheiten im PlayStation Store

Der Konflikt entzündete sich an einem kalifornischen Gesetz aus dem Jahr 2025. Dieses verpflichtet digitale Plattformen zu klaren Hinweisen, dass Käufer beim Bezahlen lediglich eine Nutzungslizenz erwerben. Eine Gruppe von Nutzern reichte im Juni 2026 eine Sammelklage beim California Northern District Court ein. Der Vorwurf: Die Hinweise im PlayStation Store seien unzureichend und irreführend.

Sony reagierte am 21. August 2026 mit einer Klageerwiderung. Der Konzern verweist auf das Kleingedruckte im digitalen Warenkorb. Dort wird auf die allgemeinen Nutzungsbedingungen und die Software-Lizenzvereinbarung verlinkt. In diesen Dokumenten heißt es wörtlich, dass die Software lizenziert und nicht verkauft werde. Diese Sätze verstecken sich allerdings tief in Verträgen, die mehrere tausend Wörter umfassen.

Bizarre Logik zur digitalen Güterwelt

Interessant wird die argumentative Linie der Verteidigung. Sony behauptet, dass vernünftige Verbraucher niemals von echtem Eigentum an digitalen Spielen ausgehen würden. Die Begründung der Anwälte: Wenn ein Nutzer ein digitales Spiel tatsächlich besitzen würde, könnte kein anderer mehr eine Kopie davon haben.

Das Studio überträgt damit das Prinzip eines physischen Gegenstandes auf unbegrenzt replizierbare Daten. Wer eine Blu-ray im Regal stehen hat, besitzt dieses eine Plastikobjekt. Wer einen Code im Store einlöst, kauft nach Sonys Logik nur die Erlaubnis, den Datenstrom zu starten.

Auch Microsoft kämpft derzeit an ähnlicher Front. In einer separaten Klage betont der Konzern schrumpfende Marktanteile und verweist darauf, dass der eigene PC-Store im Vergleich zu Steam winzig sei.

Die Konzerne sichern sich rechtlich gegen das Abschalten von Servern oder das Löschen von Lizenzen ab. Das Risiko tragen die Käufer.

Wer im PlayStation Store auf den Kauf-Button drückt, erwirbt laut Sonys eigener Rechtsauffassung kein Produkt, sondern eine temporäre Erlaubnis. Die Auslegung, dass digitale Exklusivität der Maßstab für Eigentum sei, verdeutlicht die Haltung der Anbieter. Am Ende garantiert der Vollpreis nur den Zugriff, solange die Server laufen.