Sonys Dilemma: Live-Service floppt – aber Singleplayer wird immer teurer

Neunstellige Budgets für Singleplayer-Titel zwingen Publisher in hochriskante Geschäftsmodelle. Die Absage von „The Last of Us Online“ markierte dabei das teuerste Missverständnis der aktuellen Konsolengeneration. Gefolgt von „Concord“, „God of War“, dem Bend-Projekt und nun auch „Horizon Hunters Gathering“.

Man möchte eigentlich nur noch weinen, kann bestenfalls darüber lachen, um das Ganze überhaupt zu ertragen. Das ist jedenfalls mein Rezept.

Exzessive Budgets und die Jagd nach Dauerumsatz

Entwicklungskosten im AAA-Segment stiegen innerhalb der letzten 15 Jahre von durchschnittlich 20 bis 50 Millionen Dollar auf heute 200 bis 500 Millionen Dollar pro Projekt. Ein klassischer Einmalkauf zum Vollpreis deckt diese Summen kaum noch ab. Sony reagierte mit einer erzwungenen Umstellung interner Kapazitäten auf Titel mit wiederkehrenden Einnahmen. Man suchte nach Spielen, die nach dem Kauf über Jahre hinweg stetigen Umsatz generieren.

Bei Naughty Dog trat das strukturelle Problem besonders deutlich zutage. Über Jahre hinweg band „The Last of Us Online“ erhebliche Teile der Belegschaft. Der verbleibende Rest des Studios lieferte Remakes und Remaster ab, während ein echtes neues Singleplayer-Spiel auf sich warten ließ. Erst nach der endgültigen Einstellung des Multiplayer-Projekts wechselten die Entwicklerkapazitäten zum nächsten großen Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das nach wie vor auf sich warten lässt.

PlayStation-Spieler forderten primär ein neues Singleplayer-Abenteuer. Die Realität hinter der Budget-Explosion macht diese einfache Gleichung jedoch komplizierter. Selbst ein extrem erfolgreicher Singleplayer-Titel bringt bei Produktionskosten von mehreren hundert Millionen Dollar ein massives finanzielles Klumpenrisiko mit sich. Der Umsatz muss innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters nach dem Release eingespielt werden.

Die unlösbare Rechnung hinter dem Live-Service-Modell

Ein erfolgreicher Live-Service-Hit hätte die Situation für Naughty Dog nicht automatisch gelöst, sondern lediglich verschoben. Mit dem Verkaufsstart beginnt bei Service-Modellen die eigentliche Arbeit erst. Das Spiel verlangt eine kontinuierliche Versorgung mit neuen Inhalten. Naughty Dog wäre damit auf Jahre an die Wartung gebunden gewesen. Ressourcen für klassische Story-Spiele wären dauerhaft blockiert geblieben. Der Abbruch verhinderte dieses Szenario, hinterließ jedoch jahrelange Entwicklungsarbeit ohne jegliche Gegenleistung.

Die Kalkulation der Konzernführung basierte auf einer fehlerhaften Prämisse. Ein funktionierender Online-Titel sollte die langwierige Entwicklung reiner Singleplayer-Spiele querfinanzieren. Der Markt für Multiplayer-Spiele verzeiht jedoch keine halben Sachen und ist extrem gesättigt. Scheitert das Projekt vor oder kurz nach dem Start, bleibt genau das übrig, was vermieden werden sollte. Gigantischer Entwicklungsaufwand ohne Einnahmen, während sich das eigentliche Kernprodukt um Jahre verzögert.

„The Last of Us Online“ belegt nicht zwingend, dass Live-Service-Spiele für Sony grundsätzlich unmöglich sind. Das Projekt zeigte vielmehr, warum der Versuch, das finanzielle Risiko von AAA-Produktionen mit Multiplayer-Titeln zu kompensieren, selbst ein immenses Risiko darstellt. Die geplante Risikominimierung entwickelte sich zum finanziellen Totalschaden.

PlayStation-Besitzer bezahlten die Konzern-Experimente derweil mit jahrelanger Wartezeit auf echte Neuankündigungen. Die Vorstellung, man könne ein etabliertes Singleplayer-Studio mal eben auf Multiplayer trimmen, ohne dabei dessen eigentliche Stärke zu beschädigen, erwies sich als teurer Rechenfehler auf Führungsebene.

Am Ende stehen jahrelang kein neues Naughty Dog-Spiel – dafür jede Menge wertvolle Erkenntnisse darüber, wie man sein Kerngeschäft möglichst effizient ausbremst.